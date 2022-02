Auto "in zwei Teile gerissen": 40-Jähriger stirbt bei Unfall auf der A7

Tragischer Unfall heute Nacht nahe Memmingen: Auf der A7 kommt ein Autofahrer von der Autobahn ab und prallt gegen einen Baum. Der 40-Jährige stirbt.

23.02.2022 | Stand: 08:25 Uhr

Tödlicher Unfall auf der A7 am Memminger Kreuz: Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Dienstag ist ein 40-jähriger Mann aus dem Landkreis Erding gestorben.

Der Fahrer war laut Polizei auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt.

Unfall auf der A7 am Memminger Kreuz: Autofahrer tot

Sein Auto wurde regelrecht "in zwei Teile gerissen", so ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen gegenüber unserer Redaktion. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Autofahrers feststellen. Der Mann war auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs gewesen.

Die Unfallursache ist laut Polizei noch unbekannt. Der rechte Fahrstreifen und der Seitenstreifen der A7 Richtung Füssen waren für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt, der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen geleitet.

Am früheren Morgen komme es nicht mehr zu Verkehrsbehinderungen, so der Polizeisprecher.

Immer wieder schwere Unfälle auf A7 rund um Memmingen

Rund um das Autobahnkreuz Memmingen kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu schweren Unfällen mit tödlichem Ausgang. Vor anderthalb Jahren fuhr in diesem Abschnitt ein 20-Jähriger mit hoher Geschwindigkeit in einen geparkten Lastwagen auf einem Autobahnparkplatz. Der Mann konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden.

In Fahrtrichtung Ulm hatte es etwas weiter südlich erst vor wenigen Tagen einen schlimmen Unfall auf der A7 gegeben: Zwischen Bad Grönenbach und Woringen kam am 11. Februar ein 37-Jähriger ums Leben. Der Mann war mit seinem Auto ungebremst in das Heck eines Lastwagens gekracht, der ordnungsgemäß auf dem rechten Fahrstreifen fuhr.

