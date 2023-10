Trauer um ehemaligen Dekan Michael Walch von Memmingen

Michael Walch ist gestorben. Der Geistliche prägte das kirchliche Leben der gesamten Stadt Memmingen entscheidend. Über sein Leben und Wirken.

02.10.2023 | Stand: 11:13 Uhr

Der ehemalige Dekan Michael Walch ist am Freitag im Alter von 93 Jahren gestorben. Seinen 90. Geburtstag hatte er mit einem großen Festgottesdienst in der Memminger Himmelfahrtskirche gefeiert. Jahrzehntelang war Michael Walch Stadtpfarrer der katholischen Kirchengemeinde und prägte entscheidend das kirchliche Leben in der gesamten Stadt Memmingen. Von seinen Memminger Amtsbrüdern wurde der gebürtige Landsberger 1977 zum katholischen Dekan gewählt und bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2001 immer wieder in diesem Amt bestätigt.

Michael Walch wurde zum Priester geweiht

Michael Walch wurde am 2. Juni 1957 zum Priester geweiht und zum ersten Stadtkaplan der neuen Pfarrei Mariä Himmelfahrt berufen. Dann wechselte er als Kaplan nach Hinterstein, um bereits ein Jahr später als Stadtpfarrer nach Memmingen zurückzukehren. Der junge Pfarrer war damit in der Gemeinde Mariä Himmelfahrt Nachfolger des späteren Weihbischofs Max Ziegelbauer.

Neben pastoralen Aufgaben auch eine Vielzahl weiterer Aktivitäten in Memmingen

In den Folgejahren entwickelte der Geistliche neben seinen pastoralen Aufgaben eine Vielzahl von Aktivitäten. Walch war Mitbegründer des Malteser Hilfsdienstes sowie des ökumenischen Vereins „Sprungtuch“. Er engagierte sich für die Katholische Sozialstation und das Katholische Bildungswerk sowie den Frauenbund. Viele Jahre war er auch Präses der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB). Neben seinem Amt als Gefängnisseelsorger wurde er schließlich noch Administrator der Pfarrgemeinde St. Johann.

Michael Walch feierte im Jahr 2017 das diamantene Priesterjubiläum

In seine 36 Jahre als Stadtpfarrer fielen die Erweiterung des Sonnenschein-Kindergartens, die Kirchenrenovierung und der Bau des neuen Pfarrzentrums sowie die Vorarbeiten für die Anschaffung der neuen Rieger-Orgel. Im Jahr 2001 wurde er emeritiert. Im Juni 2017 feierte Walch sein diamantenes Priesterjubiläum. Die Stadt Memmingen verlieh dem Geistlichen das Stadtsiegel. Zudem erhielt Michael Walch als Anerkennung für seine zahlreichen Initiativen eine weitere Auszeichnung der Stadt, den „Kasimir“. Dabei handelt es sich um eine Radierung des Memminger Rathauses.