Weil Arbeit und Sprache nur der Anfang sind: Verein will Integration voranbringen

30.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Für ein besseres Miteinander“ lautet das Motto des neu gegründeten Vereins „Unio“ in Memmingen. Dessen Initiatorinnen wollen dazu beitragen, die Integration voranzubringen. „Hilfe für Geflüchtete spielt aktuell eine große Rolle, aber es ist nur ein Teil des Themas“, betont Vorsitzende Yulia Kazler mit Blick darauf, dass etwa 40 Prozent der Memminger und Memmingerinnen einen Migrationshintergrund haben.

Initiatorinnen lernten sich durch Ukraine-Hilfe kennen

Der Verein soll für alle da sein – unabhängig von Nation, Herkunft oder Sprache. Darum wählten die sieben Gründungsmitglieder den Namen nicht aus einer Sprache der Gegenwart, sondern aus dem Lateinischen: „Unio“ bedeutet Einheit. Die Beteiligten, die hinter dem Integrationsverein stehen, haben selbst Erfahrungen in diesem Bereich. Yulia Kazler etwa wurde in Kasachstan geboren und lebte viele Jahre in Russland, bevor Memmingen ihre Heimat wurde. Sie engagiert sich auch im Integrationsbeirat. Durch die Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine lernte sie unter anderem Katharina Biller kennen, die vor 28 Jahren aus Russland nach Deutschland kam. Sie hat die Aufgaben der zweiten Vorsitzenden bei „Unio“ übernommen, eine weitere Mitstreiterin ist die aus Sibirien stammende Natalia Kübler.

Ein Anliegen ist für die Frauen, zu erklären, was der Begriff Integration überhaupt bedeutet. „Viele denken, das bedeutet nur, dass sie sich komplett anpassen, die Mentalität übernehmen müssen“, sagt Kübler: „Doch es muss etwas beidseitiges sein.“ Biller beschreibt einen vielschichtigen, langfristigen Prozess des Zusammenwachsens von Mehrheitsgesellschaft und Zugewanderten.

Integrationsverein "Unio" will in Memmingen Treffpunkte schaffen

Eine Wohnung und Arbeit zu finden, die Sprache zu lernen: Das seien nur erste Schritte. „Unio“ will so unter anderem „Ankerpunkte im sozialen Raum“ aufbauen: Gelegenheiten für regelmäßige Treffen und Austausch, die Zugewanderten die Chance bieten, Kultur, Gesellschaft und Traditionen in Deutschland und auch konkret in Memmingen kennenzulernen, sich zugehörig zu fühlen und mit dem eigenen Hintergrund einzubringen. Der Verein hat dafür konkrete Projekte im Auge, für die nun Förderungen bei verschiedenen Stiftungen beantragt werden sollen: Eines ist laut Kazler und Biller eine Spielgruppe für Kleinkinder, bei der beispielsweise deutsche Märchen vorgelesen werden.

Mittagstisch für Senioren mit und ohne Migrationshintergrund

Für verschiedene Alters- und Personengruppen sollen Angebote entstehen. Senioren mit und ohne Migrationshintergrund kann Kübler zufolge gemeinsames Mittagessen oder Frühstücken an einen Tisch und miteinander in Kontakt bringen. Denn für sie fehlten Anknüpfungspunkte wie die Arbeitsstelle oder die Schule. „Viele sitzen zuhause und fühlen sich einsam.“ Das Beisammensein beim Essen könne helfen, sich einzuleben und sich auch sprachlich weiterzuentwickeln. Profitieren sollen laut den drei Frauen Menschen, die neu angekommen sind, aber auch solche, die seit vielen Jahren in Memmingen leben. Nach den Worten von Kazler, Biller und Kübler haben bereits einige Engagierte signalisiert, bei Projekten von „Unio“ mithelfen zu wollen. Natalia Kübler selbst will ihre Fähigkeiten als Psychologin ehrenamtlich einbringen, um Frauen und traumatisierte Geflüchtete zu unterstützen.

Das Thema Miteinander nimmt „Unio“ laut den Vorsitzenden auch an anderer Stelle ernst. Viel werde seitens der Stadt sowie durch verschiedene Initiativen und Akteure für Integration getan, sagt Kazler. Darum gelte es nun, sich mit ihnen zu vernetzen: „Wir wollen nicht parallel arbeiten.“ Doch einen Verein mit diesem speziellen Fokus habe es in der Stadt bisher eben nicht gegeben, fügen sie und Biller an. „Unio“ könne gegebenenfalls auch ein Ansprechpartner sein, der über bestehende Angebote informiert.

Wer an einer Mitarbeit bei „Unio“ interessiert ist, kann sich melden unter katharina.biller@unio-mm.de

