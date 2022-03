TUI Reisecenter zieht in größeres Geschäft in der Fußgängerzone

Das Reisebüro zieht von der Kalchstraße in die Top-Lage. Welchen Laden Inhaber Markus Stelzer dafür fit macht und warum ihn die Coronakrise davon nicht abhält.

Am Freitagabend, 22. April, wird Markus Stelzer, Inhaber des Tui Reisecenters in der Kalchstraße 5, seinen Laden ein letztes Mal zusperren. Stattdessen öffnet er die Türen am nächsten Morgen erstmals in seinem neuen Geschäft mit der Adresse Kramerstraße 12. Wie der Umzug über Nacht geht? Den Laden in der Fußgängerzone, der leer steht, seit das Bekleidungsgeschäft Hallhuber im August 2020 dort ausgezogen ist, richtet er komplett neu ein. In größeren, moderneren Räumen und mit mehr Mitarbeitenden, will Stelzer dann seine Kundinnen und Kunden empfangen.

Investition von 60.000 bis 80.000 Euro

Noch haben die Handwerker im Domizil im so genannten Pick-Haus das Sagen, das seit seiner aufwändigen und denkmalgerechten Sanierung seit 2005 ein Schmuckstück im nördlichen Teil der Fußgängerzone ist. Etwa 60.000 bis 80.000 Euro investiert Stelzer in sein neues Tui Reisecenter. Dabei schreibt der Konzern genau vor, welche Möbel, welche Farben, welche Accessoires verwendet werden dürfen. Zahlen muss der Fanchisenehmer die Einrichtung allerdings selbst. Doch Stelzer steckt das Geld zuversichtlich in die neue Ausstattung, die er ganz bewusst im Premiumsegment der Tui-Möglichkeiten ausgesucht hat. Ein Flagship Store soll der Laden werden, sagt er. Er ist mit 210 Quadratmetern Fläche ungefähr doppelt so groß wie der alte, hat LED-Leuchtbilder an den Wänden und neueste Technik auf den Schreibtischen.

Tui Reisecenter braucht mehr Platz

Die Entscheidung für so eine Investition mitten in der Coronakrise ist bemerkenswert, wurde doch gerade die Reisebranche von heftigen Einbußen erschüttert. Stelzer nennt zwei Gründe für dieses Wagnis. Zum einen laufe der Mietvertrag in der Kalchstraße nach genau 20 Jahren heuer aus. Zum anderen brauche er mehr Platz aufgrund seiner zusätzlichen Spezialisierung als Malediven-Profi. Da bekomme jeder Reisende zu seiner Buchung ein ganzes Paket mit Unterlagen, das logistisch vorbereitet werden müsse. Zudem erweitert er sein aktuelles Team aus einer Teilzeit- und drei Vollzeitkräften sowie freien Mitarbeitern ab April um eine Teilzeit- und ab Mai um eine weitere Vollzeitstelle.

Malediven-Geschäft hat durch Corona geholfen

Vor allem das Malediven-Geschäft hat das Memminger Tui-Reisebüro übrigens einigermaßen gut durch die Pandemie gebracht. Die Inselkette im Indischen Ozean war nämlich für Touristen schon ab Juli 2020 wieder offen. „Seitdem konnten wir konstant Gäste hinschicken“, sagt Stelzer. „Das hat uns gut getan in der Coronazeit.“ Wirtschaftlich problematisch war für ihn vor allem das Jahr 2020, als er die Mitarbeitenden in Kurzarbeit schicken musste und niemand wusste, wie es weitergeht mit dem Reisen. Doch schon 2021 sei es wieder aufwärts gegangen mit den Buchungen – zunächst für europäische Länder, ab dem zweiten Halbjahr konnte er auch wieder Fernziele anbieten, berichtet er.

„Wir gehen optimistisch in die Saison und hoffen, dass das Reisegeschäft zu alter Stärke zurückfindet“, blickt Stelzer jetzt in die Zukunft. Die liegt für ihn nun genau an dem Standort, an dem seine Selbstständigkeit einmal begonnen hat: In der Kramerstraße 12 hat er 1997 mit einem Hapag-LLoyd Reisebüro angefangen, das bald zum Tui Urlaubscenter wurde und schließlich in Tui-Reisecenter umbenannt. Natürlich sei die Miete in der Top-Lage Fußgängerzone höher als in der Kalchstraße, sagt Stelzer. „Aber davon habe ich mich nicht abschrecken lassen.“

Schon allein der Charakter der Räume, in denen Original-Gemäuer aus vergangenen Zeiten mit viel Glas kombiniert wurde, sprächen für sich. Gekauft und für mehrere Millionen Euro saniert hatte das historische Gebäude Anfang der 2000er Jahre der Augenarzt Dr. Dietrich Knapp – heute vermietet es ein Ulmer Zwangsverwalter.

Optmistische Prognose für Reisejahr 2022

Fehlt noch Stelzers Einschätzung für das Reisejahr 2022: „Die Leute wollen wieder weg, wollen ihren Urlaub genießen und ausgefallene Reisen nachholen“, hat er festgestellt. Einen kurzzeitigen Einbruch bei den Anfragen habe es nur gegeben, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Entgegen kommt dem Reiseprofi auch, dass immer mehr Destinationen zum Beispiel die Testpflicht aufheben.

Allen Reisewilligen gibt er den Tipp er, sich nicht von Corona-Einschränkungen abschrecken zu lassen, bereit zu sein, auch einmal neue Länder zu bereisen und vor allem, nicht zu kurzfristig zu buchen, sondern lieber jetzt schon zu planen.