TV Memmingen eröffnet „sportlichen Sandkasten“ für alle

Die neue Anlage zwischen der Bierwirth-Schule sowie der Fach- und Berufsoberschule in Memmingen ist jetzt eröffnet worden. Was dort alles möglich ist.

30.05.2022 | Stand: 16:29 Uhr

Keine Bagger und Pritschenwagen, sondern Sportlerinnen und Sportler werden in Zukunft auf der neu eröffneten multifunktionalen Beachsport-Anlage am Claußweg, zumindest in der Sportart Volleyball, baggern beziehungsweise pritschen.

Auf der jahrelang verwaisten Sportanlage entlang dem Fußweg zwischen der Johann-Bierwirth-Schule und der staatlichen Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS) zieht während der Sommermonate wieder sportliches Leben ein.

In nur vier Monaten realisierte der Turnverein Memmingen (TVM) dort die Outdoor-Dreifeldanlage mit jeweils 16 mal acht Metern, für die der Kostenrahmen fast vollständig eingehalten worden sei. „Wir haben zunächst mit 75.000 Euro gerechnet. Letztendlich kamen wir, bedingt durch die gestiegenen Energiekosten, jetzt auf eine Endsumme von 80.000 Euro – was für uns noch im Rahmen ist“, sagte TVM-Vorsitzender Max Halder.

Er eröffnete jetzt bei bestem Strandwetter gemeinsam mit Zweiter Bürgermeisterin Margareta Böckh, dem TVM-Vorstandsteam, Vertretern der umliegenden Schulen sowie einigen Volley- und Handballern aus dem Verein das neue Memminger Sportangebot.

Mitglieder des TV Memmingen erhalten Transponderkarten

Alle Sportler, auch jene, die nicht Mitglied im TVM sind, können laut TVM in der umzäunten Anlage kostenpflichtig Zeiten buchen. Der Eintrag erfolgt online oder über die Geschäftsstelle des TVM. Gäste erhalten dazu einen QR-Code auf ihr Mobiltelefon, durch den sie ihren Zutritt für die gebuchte Zeit erhalten. Die Mitglieder aus den TVM-Abteilungen, die den Court häufiger für ihr Training benutzen, bekommen vom Verein Transponderkarten gestellt.

Der Leiter der Handball-Abteilung, Björn Walter, freut sich über das neue Angebot: „Beim Beachhandball sind die Regeln etwas anders als in der Halle. Dazu müssen wir uns noch einlesen. In Zukunft könnten wir uns aber Turniere hier durchaus vorstellen“, sagte er. Einlass zur Sportanlage werden in Zukunft auch die Schüler der umliegenden Schulen für die Zeit ihres Sportunterrichts bekommen.

Rund 500 Tonnen Spezialsand der Sorte „Monte Kaolino“

Die richtige Wahl des Untergrunds mit dem Spezialsand „Monte Kaolino“ war dem Verein ein besonderes Anliegen. Insgesamt wurden rund 500 Tonnen dieser speziellen Sandmischung auf den vorhandenen Untergrund ausgebracht. Der Sportboden, wie auch das Feld insgesamt, sind laut Bayerischem Volleyball-Verband (BVV) für Wettkämpfe geeignet.

Eingefasst ist das Feld mit Randsteinen. Den Zuschauern stehen derzeit drei Parkbänke bereit. „Hier im gepflasterten Bereich wird noch ein Container aufgestellt, um die mobilen Gerätschaften, wie Tore und Netze, zu verstauen. Auch das Gras muss noch rundherum nachwachsen“, sagte Otto Birk, der das Bauprojekt gemeinsam mit seinem Partner für Gartenbau, Robert Cosic, realisierte.

Der TV Memmingen hat jahrelang für den Sandplatz gekämpft

Seit Jahren hat der TVM nach eigenen Angaben für dieses Projekt gekämpft, da es vonseiten der Stadtverwaltung in der Vergangenheit dafür keine Zuschüsse gegeben habe. Ein besonderes Zugeständnis mache die Kommune dem Verein deshalb mit der Überlassung des städtischen Grundstücks, auf dem sich die Anlage befinde, wie mit der Übernahme der Anschaffungskosten für mobile Gerätschaften in Form von Netzen und Toren: „Wir erlassen dem Verein für 25 Jahre die Pacht und bezahlen die Erstausstattung. Wir sind froh, so als Stadt einen kleinen Beitrag leisten zu können“, sagte Bürgermeisterin Margareta Böckh.

In Zukunft werden von der neuen Outdoor-Sportanlage nicht nur der Verein und die Schulen profitieren. Denn dort sind alle Sportler und Beachsportarten willkommen.