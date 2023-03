TV-Signal bei Vodafone Kabel Deutschland fällt seit Tagen regelmäßig aus - Raum Memmingen betroffen

Betroffene aus Memmingen berichten von regelmäßigen Ausfällen des TV-Signals bei Vodafone Kabel Deutschland. Die Probleme bestehen wohl seit mehreren Tagen.

20.03.2023 | Stand: 20:37 Uhr

Seit Tagen fällt das TV-Signal von einigen Vodafone Kabel Deutschland-Kunden offenbar im Raum Memmingen regelmäßig aus. Betroffene berichten unserer Redaktion von angeblichen vier bis fünf Stunden, in denen der komplette Fernsehempfang am Samstag weg war. Und auch am Montag seien es zwei bis drei Stunden gewesen, in denen sich kein Fernsehen schauen ließ. Die Betroffenen berichten, dass die Probleme bereits vor etwa einer Woche anfingen.

Vodafone Kabel Deutschland TV-Signal in Memmingen gestört - Probleme in Bearbeitung

Vodafone hat dazu via Twitter bislang noch keine Stellung bezogen. Offenbar ist dem Anbieter eine solche Störung jedoch bekannt. Auf der Webseite von Vodafone sind auf der Störungskarte entsprechende Probleme eingetragen. Demnach sind weite Teile Bayerns betroffen. Die Probleme wurden dort am Samstagabend um 20.50 Uhr gemeldet. Derzeit seien sie in Bearbeitung und voraussichtlich noch am Montagabend behoben. (Lesen Sie dazu auch: Bei Vodafone-Störung die Hotline anrufen? Weitere Tipps für den Störfall)

Bei den betroffenen Produkten handele es sich laut Webseite von Vodafone um Kabel TV VideoOnDemand, Kabel TV Radio und Vodafone Kabel TV. Internet und Telefonie von Vodafone seien von den Problemen demnach nicht betroffen.

Störung bei Vodafone Kabel Deutschland: Auch Marktoberdorfer waren bereits tagelang betroffen

Noch schlimmer hatte es erst Ende Januar/Anfang Februar Vodafone-Kunden im Marktoberdorfer Thalhofen erwischt. Bei etwa 200 Kunden waren nicht nur das Kabel-TV, sondern auch Internet und die Festnetz-Telefonie vorübergehend ausgefallen. Ursächlich für die Störung war ein unterirdischer Kabelschaden, weswegen zur Behebung Tiefbaumaßnahmen notwendig waren. Eine Straße musste auf einer Länge von 90 Metern abgefräst und aufgebrochen werden, um das defekte Kabel freizulegen.