Über heilsame Kunst- und Naturidylle in Ottobeuren

Ein Spaziergang durch die Erich-Schickling-Stiftung in Eggisried lädt dazu ein, „Grünkraft an der Günz“ zu schöpfen. Welche besonders belastete Personengruppe damit angesprochen wird.

13.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Sie beginnt – natürlich – an der Brücke über die kühl rauschende Günz, die Sonderführung unter Leitung von Professor Dr. Lydia Maidl „Grünkraft an der Günz“ in der Erich-Schickling-Stiftung in Eggisried. An dem Bachlauf, der die beiden Teile der Stiftungsgemäuer verbindet, versammeln sich die Teilnehmenden, bevor der vom jugendlichen Cellisten Aristophanis Kammenos begleitete musikalische Spaziergang durch das weitläufige, parkähnliche Stiftungsgelände beginnt. Er ist Teil des Projekts „Spiritual Care und Kunst“, das vom bayerischen Gesundheitsministerium gefördert wird.

Erschöpfung durch Burnout

Einleitend klärt die Professorin der Ludwig-Maximilians-Universität München auf, worum es geht. Der Spaziergang richtet sich an Menschen wie Pflegekräfte oder pflegende Angehörige, die zum Beispiel durch Burnout so erschöpft sind, dass sie einfach mal wieder auftanken müssen, um richtig durchatmen zu können. In Anbetracht der Krisenhaftigkeit unserer Tage sollen die Ressourcen des Ortes heilsam auf die Menschen einwirken, sollen sie die Kraft der sommergrünen Naturidylle heilsam verspüren. Aus der dort wahrlich meisterhaft vereinten Symbiose von Natur, Architektur und Kunst soll notwendende Kraft geschöpft werden können. Eine grundlegende Frage, die sich dabei stellt, ist: Leben wir nur noch ohnmächtig dem Schicksal ausgeliefert? Oder können wir das Leben noch selbststeuernd leben?

Symbolkraft des Lebensflusses

Als Lebensader steht die rauschende Günz mit ihrer Symbolkraft auch für Lebensfluss. Daher heißt es: Augen zu und das Rauschen des Flusses mit allen Sinnen erleben. Was ich dabei wahrnehme ist das Säuseln des Windes auf der Haut, mal stärker auffrischend, mal schwächer abflauend, von fern hörbare, aber nicht verständliche menschliche Stimmen. Mit jeweils einer Vierteldrehung nach rechts ändert sich die Lautstärke der plätschernden Günz, die sich zur Ottobeurer Basilika „wie eine Relaisstation“ verhält.

Ganz in Ruhe auf den Spaziergang gehen

Bei allem, was man zu sehen bekommt, mahnt Maidl die richtige Art des Schauens an. Gemeint ist damit nicht einfach das „Glotzen“. Vielmehr so, dass Geschautes im Hinterkopf verankert wird. Ein Teilnehmer: „Die Skulptur dort drüben, schaut sie mich oder ich sie an?“ Von der Brücke aus vertieft man den Blick in das von Süden heranfließende und entgegengesetzt nach Norden wegströmende Wasser. Was macht der Fluss in seiner Bedeutung als Lebensader? –„Nehmen Sie das Rauschgeräusch mit auf den Spaziergang“, mahnt Maidl an.

Biographisches über die Familie

Inmitten des von Erich Schickling mit viel Tatkraft angelegten Landschafts- und Architekturparks erfahren die Spaziergänger Biographisches über die Familie. Dass Erichs Vater, ein Zimmermann, aus Ostpreußen fliehen musste, dass er eine neue Heimat suchen musste, die er hier fand, weil er befand: „Hier lässt es sich gut leben“. Das neue Leben begann in einer Holzhütte. Als der Vater sich plötzlich aus dem irdischen Leben verabschiedete, musste Sohn Erich ran. Betretenes Schweigen angesichts der vielen ähnlichen Schicksale in heutiger Zeit.

Am Ende der Sonderführung „Grünkraft an der Günz“ durch die Schickling-Stiftung in Eggisried stand eine Interpretation des Hinterglasbildes „Grüne Günzlandschaft“ von Erich Schickling. Bild: Horst Hacker

Dass der 2012 verstorbene Maler und Mystiker auch lyrisch beachtlich beschlagen war, demonstriert Maidl, indem sie sein Gedicht „ Ottobeuren“ von 1981 rezitiert. „Wie ein guter Gedanke“, heißt es dort, „so weitet und dehnt sich mein Tal zum schönsten Gedanken mir“. Wer würde mit solchen Worten nicht das ehrwürdige Volkslied „Im schönsten Wiesengrunde“ assoziieren, wo ehrfürchtig gesungen wird: „Dich, mein stilles Tal, grüß ich tausendmal“?

Antike Motive sind zu finden

Der von Schickling gestaltete Natur- und Landschaftspark ist mit antiken Motiven durchsetzt. Damit versucht er, uns in die großen Erzähltraditionen unserer Kultur zu führen. Die in antikem Weiß gestrichenen Gebäude ergeben mit der sattgrünen Natur reizvolle Farbkontraste.

In der Hauskapelle überrascht Aris Kammenos mit dem tiefgestimmten, erwärmenden Largo aus Vivaldis 5. Cello-Sonata. Mit Maidls Worten „Wir lassen uns umfangen“ erfüllt längere, atemlos andächtige Stille den Raum. Dann erklärt sie die beiden ausladend verglasten Dreiecke mit Spitze nach: Sie zeigen den Lebensbaum mit Christus und mit strahlend heller Leuchtkraft die Auferstehung des Erlösers. In der großen Ausstellungshalle spielt Aris von Hausherrin Ulrike Meyer pianistisch begleitet eine Tarantella des Briten William Henry – immer schneller und schneller, wie eine Aufforderung zum Tanz.

Zwillingstürme der Basilika Ottobeuren sind Thema

Abschließend steht die Interpretation des Hinterglasbildes „Grüne Günzlandschaft“ von Erich Schickling mit den Zwilllingstürmen der Basilika auf der Agenda. Mutig wagt sich Förderkreis-Vorsitzender Michael mit sachkundigen Aussagen an die Deutung. Der Professorin Schlusswort: „Es gibt keine absolute Wahrheit. Der Künstler lädt ein, zu schauen“.

