Überfall auf Juwelier in Memmingen - Polizei sucht Zeugen

In Memmingen hat ein Mann einen Juwelier überfallen. Die Polizei sucht nun nach zwei wichtigen Zeuginnen.

26.02.2022 | Stand: 12:11 Uhr

In Memmingen ist am Freitag gegen 15 Uhr ein Juwelier überfallen worden. Wie die Polizei berichtet, stahl der Täter 2000 Euro Bargeld. Er entwendete das Geld in einem unbeobachteten Moment aus dem Kassenbereich. Die Polizeiinspektion Memmingen ermittelt in diesem Fall gegen einen Tatverdächtigen.

Bei Verlassen des Geschäfts wurde der Täter wohl von zwei Frauen gesehen, welche sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Geschäft befanden und im Anschluss Kontakt mit dem geschädigten Besitzer hatten, berichtet die Polizei. Die beiden Frauen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331/1000 bei der Polizeiinspektion Memmingen zu melden.

