Ukraine-Konflikt: Geflüchtete kommen in Memminger Notunterkunft an

Insgesamt rund 75 Personen werden in einer Turnhalle untergebracht. Helfer nahmen die Frauen und Kinder am Mittwoch in Memmingen in Empfang.

16.03.2022 | Stand: 16:48 Uhr

Kurz nach 14 Uhr fährt der Bus aus München auf das Areal des Memminger Berufsbildungszentrums (BBZ) und hält direkt bei der Turnhalle der Johann-Bierwirth-Schule: In der dortigen Notunterkunft kommen an diesem Mittwochnachmittag Geflüchtete aus der Ukraine an. Die Frauen und Kinder haben nur wenig Gepäck dabei, verstaut in großen Einkaufstaschen, Koffern und Rucksäcken. Ein kleiner Junge hält einen Spielzeug-Traktor in der Hand, auch ein Kinderwagen wird ausgeladen.

Um kurz nach 14 Uhr kam am Mittwoch der erste Bus mit Geflüchteten aus der Ukraine bei der Memminger Notunterkunft an. Bild: Uwe Hirt

Vor Ort warten schon Mitglieder verschiedener Hilfs- und Rettungsdienste: Sie nehmen die Geflüchteten in Empfang, helfen beim Tragen und begleiten die Frauen und Kinder in die Halle. Auch Dolmetscher stehen bereit – ebenso einige freiwillige Helferinnen und Helfer, die bei Bedarf unterstützen wollen. Nach dem ersten Bus mit 32 Personen folgt später an diesem Tag noch ein zweiter. Insgesamt rund 75 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, finden vorübergehend eine Unterkunft in der Turnhalle.

Im Inneren ist dafür alles vorbereitet. In einem Aufenthaltsbereich werden die Geflüchteten mit Essen versorgt, dort wurde auch eine Spielecke für die Kinder vorbereitet und gleich beim Eingang befindet sich ein Empfang, wo die Kinder und Frauen zunächst angemeldet werden. Auch Corona-Tests werden nach Auskunft der städtischen Pressestelle durchgeführt, für Personen mit einem positiven Testergebnis gibt es einen Quarantäne-Bereich. In den Folgetagen soll auch ein Impfbus bei der Bierwirth-Turnhalle stehen.

An diesem Nachmittag sollen die Frauen und Kinder jedoch erst einmal ankommen können. Sie werden mit einer Brotzeit verpflegt, am Abend mit einer warmen Mahlzeit aus der Küche des Memminger Bürgerstifts. Außerdem stehen die Mitglieder der Hilfs- und Rettungsdienste den Geflüchteten zur Seite, damit diese sich im Gebäude zurechtfinden und ihre Betten im Schlafsaal zugewiesen bekommen. Er wurde inzwischen mit Stellwänden in kleinere Bereiche unterteilt.

Der Schlafbereich in der Bierwirth-Turnhalle in Memmingen wurde mit Stellwänden unterteilt. Bild: Uwe Hirt

In der Unterkunft wurden nach Angaben der städtischen Pressestelle auch Waschmaschinen aufgestellt und es gibt zum Beispiel einen Vorrat an Hygieneartikeln, um für die Frauen und Kinder für die Zeit ihres Aufenthalts das Wichtigste bereitzustellen.

Aufenthalt nur für wenige Tage

Lesen Sie auch

Krieg in Europa Ukraine-Krieg: So rüstet sich das Allgäu für eine Flüchtlingswelle

Die Koordination und Leitung vor Ort liegt bei der Führungsgruppe Katastrophenschutz. Allerdings handelt es sich um eine kurzfristige Lösung: Die Frauen und Kinder aus der Ukraine sollen nur für wenige Tage in der Memminger Bierwirth-Turnhalle unterkommen müssen, ehe für sie andere Unterkünfte gefunden werden.