Die Notunterkünfte in Memmingen für Frauen und Kinder, die vor dem Krieg geflüchtet sind, stehen bereit. Lange sollen sie es dort aber nicht aushalten müssen.

14.03.2022 | Stand: 17:07 Uhr

Jeden Tag kann es in Memmingen so weit sein: Dass Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, in den Memminger Notunterkünften untergebracht werden müssen. Noch am Montag stehen die beiden Turnhallen von BBZ und Johann-Bierwirth-Schule aber leer, als sich Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek und die Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Angelika Schorer, von Oberbürgermeister Manfred Schilder und Vertretern von Hilfsorganisationen die Notquartiere zeigen lassen.

Einschüchternd

300 Betten stehen insgesamt bereit. Eigentlich für einen guten Zweck. Dennoch wirkten solche Sammelunterkünfte in großen Hallen einschüchternd auf die Frauen und Kinder aus der Ukraine. Das habe sie in anderen Hallen mitbekommen, sagt Angelika Schorer. Deshalb freut sie sich, dass es zumindest ein wenig Privatsphäre geben wird: Die Memminger Firma Gefro stellt Trennwände zur Verfügung, die sie eigentlich für den Messebau benötigt. Sie sollten im Laufe des Montags geliefert werden. Wie viele Bereiche damit abgetrennt werden können, war noch nicht klar. Doch es entstünden zumindest kleinere Inseln mit etwas Ruhe für die Mütter und Kinder.

Die Unterbringung in den Turnhallen „kann auch nur eine vorübergehende Lösung sein, um die ärgste Not zu lindern und den Menschen ein bisschen das Gefühl von Sicherheit zu geben, dass sie hier versorgt werden“, sagt Schilder. Die Frauen und Kinder sollen so schnell wie möglich woanders untergebracht werden: zum Beispiel privat bei Familien, in städtischen und in Ferienwohnungen. 80 Menschen könnten zudem eventuell im AWO-Seniorenheim an der Badgasse untergebracht werden. Deren Bewohner mussten vorübergehend wegen Personalmangels in das AWO-Heim am Hühnerberg verlegt werden.

Zwar stehen noch einige Memmingerinnen und Memminger, die gern Flüchtende aufnehmen möchten, auf der Liste von Alexandra Hartge, Leiterin der Stabstelle Städtepartnerschaften, die bei der Stadt angesiedelt ist. Doch es werden noch mehr private Unterkünfte benötigt, weil viele Menschen aus der Ukraine auf der Flucht seien.

40 Flüchtende aus dem Land sind derzeit in Memmingen gemeldet. Sie alle seien privat bei Verwandten, Freunden und Bekannten untergekommen. Nur wenige seien dabei, die aus Memmingens Partnerstadt Tschernihiw kommen.

Viele Flüchtende richteten sich darauf ein, nur kurz in Deutschland zu bleiben. „Sie wollen wieder in ihre Heimat, und sie wollen dort in Frieden und Freiheit leben“, sagt BRK-Präsidentin Angelika Schorer.

Warme Mahlzeiten aus dem Seniorenheim

Die Memminger Notunterkünfte mit warmen Mahlzeiten versorgen wird die Küche des Alten- und Pflegeheims Bürgerstift, sagt Oberbürgermeister Manfred Schilder. Dabei könnten auch die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt werden. Zur grundlegenden Versorgung werde aber noch etwas gehören: „Psychosoziale Betreuung wird das A und O sein“, sagt Angelika Schorer. Denn viele Frauen und vor allem Kinder seien traumatisiert durch Krieg und Flucht. „Wir gehen von einer Krise in die andere, aber wir sind gut vorbereitet. (...) Und wenn die Hilfsorganisationen in den kommenden Wochen und Monaten eng miteinander zusammenarbeiten, können wir das auch bewältigen.“ Das sieht auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek so: „Ohne die Hilfsorganisationen könnten wir das alles nicht leisten.“ Manfred Schilder bestätigt aus dem Alltag: Wenn er anrufe und sage, er brauche Unterstützung, stünden plötzlich 50 Helfer bereit – egal aus welcher Hilfsorganisation.

Eine weitere Bitte um Unterstützung könnte es auch geben, sobald die ersten Menschen aus der Ukraine vorübergehend in den Turnhallen untergebracht worden sind: Ihnen soll eine Corona-Impfung angeboten werden. Dafür würde dann der Impfbus beauftragt werden.

Wer Flüchtende aufnehmen will – und auch, wer für Ukrainer übersetzen kann, kann sich per Mail bei der Stadt melden: mmhilft@memmingen.de