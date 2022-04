Von 99 Cent auf 3,30 Euro pro Liter Speiseöl - Gastro kämpft mit steigenden Preisen

Für Gastro-Betriebe sind die steigenden Kosten für Lebensmittel und Energie mit Beginn des Ukraine-Kriegs ein großes Problem. Zu Besuch in Memminger Restaurant.

25.04.2022 | Stand: 07:33 Uhr

99 Cent. So viel musste Petra Güthler für ihren gastronomischen Betrieb in Memmingen für einen Liter Rapsöl wenige Wochen vor Beginn des Ukraine-Krieges zahlen. Aktuell kostet ein Liter dieses Öls knapp 3,30 Euro. Das sind Netto-Preise, also ohne Mehrwertsteuer. Sie ist auf das Speiseöl angewiesen: Mit ihrem Bruder Wolfgang Kalinauskas betreibt sie Kalis Diner und Drive an der Fraunhoferstraße. Pro Woche brauchen sie etwa 70 Liter Speiseöl, etwa für Kartoffelsalat, von dem im Diner täglich etwa 50 Kilogramm zubereitet werden. Allein für Speiseöl müssen sie nun pro Monat knapp 650 Euro mehr bezahlen als noch zu Jahresbeginn.

Heftiger Schlag durch Energiepreise: Doch die Preissteigerung beim Öl ist nicht der einzige Hammer, dessen Schläge gastronomische Betriebe seit Wochen einstecken müssen. Viele weitere Lebensmittel sind ebenfalls teurer als noch vor dem Krieg. Ebenso Verpackungen für Gerichte, die in Kalis Drive In verkauft werden. Ein heftiger Schlag traf das Unternehmen schon im Januar, als sich die Krise zwischen Russland und der Ukraine zuspitzte: Die Energiepreise schnellten nach oben, allein für den Monat Januar mussten Petra Güthler und ihr Bruder 1500 Euro mehr für Strom und Gas bezahlen als es sonst für einen Monat üblich ist.

Nach zwei Jahren Corona und den starken Einschnitten für die Gastronomie hatten sie gehofft, dass sich die Situation beruhigt. Das ist aber nicht der Fall. Was die Gastronomie durchmacht, „ist heftig, das macht wirklich keine Freude“.

Hamsterkäufe: Ein Grund, warum die Preise für einige Produkte so sehr gestiegen sind, könnten Hamsterkäufe sein, sagt Petra Güthler. Zum Beispiel haben es viele Menschen derzeit auf Speiseöl abgesehen. Wo dieses Produkt normalerweise im Supermarkt-Regal steht, herrscht seit Wochen immer wieder gähnende Leere. Das wundert Petra Güthler. Generell gebe es genügend Speiseöl auf dem Markt. Und eine Krise wie derzeit mache sich nicht sofort in der verfügbaren Menge bemerkbar: Denn es sei kein Produkt, das gewonnen und dann sofort an Betriebe verkauft werde – wie beispielsweise Eier. Das Öl, das es jetzt zu kaufen gibt, sei vermutlich schon im vergangenen Jahr produziert worden, als es noch keinen Krieg gab. Warum Menschen also Speiseöl horten, kann sie nicht verstehen. Verwandte und Freunde aus Spanien, Italien und England hätten ihr gesagt, dass die Speiseöl-Abteilungen dort wie immer gefüllt seien. Warum wird also in Deutschland gehamstert? „Es ist mir ein Rätsel.“

Lesen Sie auch: Umweltbundesamt für Obst und Gemüse ohne Mehrwertsteuer

Lesen Sie auch

Marktoberdorfer Gastronom: "Die Lebensmittelpreise explodieren" Frittenfett-Krise?

Verpackungsindustrie kommt nicht hinterher: Warum Supermärkte die leeren Regale oft nicht direkt wieder füllen können, liege nicht daran, dass es kein Öl mehr gibt, sondern eher im Hintergrund, wie sie von mehreren Seiten gehört habe: nämlich an Unternehmen, die die Verpackungen für Speiseöl herstellen. Wegen der hohen Nachfrage kämen die nicht hinterher, genügend Verpackungen zu produzieren. Deshalb könnten die Produkte nicht schnell genug geliefert werden.

Unternehmen bleiben auf Mehrkosten sitzen: Hamsterkäufe verschlimmerten also die Situation vor allem für gastronomische Betriebe. Und die Unternehmen blieben größtenteils auf diesem Problem sitzen, denn eins zu eins könne die Preissteigerung nicht an die Kunden weitergegeben werden, sonst würden die Speisen zu teuer. Im März wurden die Preise in Kalis Diner und Drive einmal um etwa fünf Prozent angehoben. Doch das decke nicht annähernd die Mehrkosten. Weiter erhöhen wollen Petra Güthler und Wolfgang Kalinauskas ihre Preise aber in den nächsten Monaten nicht.

Betrieb in Gefahr? Die bisherigen Preissteigerungen sind zwar heftig und finanziell stark zu spüren, doch in Gefahr ist Kalis Diner nicht, sagt Petra Güthler. Zum Beispiel beziehen sie ihr Fleisch und Gemüse von Herstellern aus der Region. Durch die langjährige Zusammenarbeit gebe es auch einen Zusammenhalt. Durch Gespräche lasse sich vieles lösen, zum Beispiel wenn es um Produktpreise gehe. „Deshalb mache ich mir keine Sorgen, dass wir das nicht überleben.“

Bald keine Pommes mehr? Müssen ihre Gäste bald auf Kartoffelsalat und Pommes verzichten? Nein, sagt Petra Güthler. „Ich glaube nicht, dass wir bei Öl und Frittierfett, in dem ebenfalls Speiseöl steckt, einen Engpass bekommen. Wir müssen nicht aufhören, zu frittieren.“

Lesen Sie auch: Gebraucht, günstig und gefragt - Secondhand-Shopping in Memmingen

Weniger Abhängigkeit von anderen Ländern: Damit eine Situation wie derzeit künftig nicht mehr entstehe, müsse Deutschland dafür sorgen, dass es autarker werde, also weniger abhängig von anderen Ländern – auch in der Produktion von Lebensmitteln. „Die Verbraucher werden so sehr auf Regionalität gedrillt, doch hält sich der Staat selbst nicht daran.“