Blutige Bilanz aus Memmingens Partnerstadt Tschernihiw: 314 Tote, darunter 16 Kinder

Von der Rache der russischen Armee sprach Tschernihiws Bürgermeister während einer Sondersitzung des Memminger Stadtrats. Dazu war er live zugeschaltet.

29.04.2022 | Stand: 14:12 Uhr

„Das war die Rache.“ Tschernihiws Bürgermeister Vladyslav Atroshenko schaut in den großen Saal der Memminger Stadthalle, wo die Stadträte sitzen. Er ist live zugeschaltet zu dieser Sondersitzung des Stadtrats, sein Gesicht schaut von der großen Leinwand herab. Die Augenringe lassen nur erahnen, was er in den vergangenen Wochen seit dem Angriff russischer Truppen auf die Ukraine durchgemacht hat.

Am Donnerstagabend erzählte er seinem Amtskollegen Oberbürgermeister Manfred Schilder und den Vertretern der Maustadt, wie es Tschernihiw, Memmingens Partnerstadt in der Ukraine, ergangen ist. Was die russische Armee angerichtet hat. Übersetzt wurde von Anna Kolomiiets, die vor dem Krieg geflohen ist und nun in der Nähe von Memmingen lebt. Atroshenko: „Nachdem der Feind gesehen hat, dass er nicht so einfach die Stadt einnehmen kann, hat er versucht, sie mit allen möglichen Mitteln zu stürmen. Das war die Rache.“ In Form von Bomben, Raketen, Minen, Granaten, Panzern.

Um zu verdeutlichen, wie sehr Tschernihiw bisher gelitten hat, fasste Atroshenko den Zerstörungsgrad in einigen Zahlen zusammen. Weil die russischen Truppen vor einiger Zeit abgezogen sind, um sich auf den Osten des Landes zu konzentrieren, hatten die städtischen Kräfte die Möglichkeit, sich einen groben Überblick über den Schaden zu verschaffen. Zumindest über den Sachschaden. Das Leiden der Menschen kann nur erahnt werden.

Die Zerstörung: 40 Tage lang griffen russische Truppen Tschernihiw an. 314 Menschen aus der Stadt wurden dabei getötet, darunter 16 Kinder. 101 Häuser, in denen 9700 Wohnungen waren, wurden komplett zerstört. 686 Häuser mit rund 45.000 Wohnungen wurden beschädigt. Komplett zerstört wurden drei Schulen und eine Kinderzahnklinik. Stark beschädigt wurden 25 Schulen, 37 Kindergärten, vier Berufsschulen, vier Gesundheitseinrichtungen, ein Theater und zwei Bibliotheken. Auch die kritische Infrastruktur wie Energie- und Wasserversorgung und Heizkraftwerke wurden größtenteils zerstört. Ebenso 30 Maschinen und Fahrzeuge von Müllabfuhr und Straßenreinigung, die Hälfte des Trolleybus-Netzes.

Die medizinische Versorgung: Nicht nur durch Bomben und Raketen seien in den 40 Tagen Menschen in Tschernihiw gestorben, sondern auch wegen der schlechten medizinischen Versorgung. Er nennt Zahlen: 772 Menschen seien in dieser Zeit an Krankheit und altersbedingt gestorben. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres waren es 470 Menschen, ein Jahr zuvor 303.

Die Befürchtung: Hinter Vladyslav Atroshenko ist während der Liveübertragung ein Brett zu sehen, das vor das Fenster genagelt wurde. So sähen alle Fenster des Rathauses aus. Sie seien durch Explosionen in der Nähe geplatzt. Neue Scheiben will die Stadt aber noch nicht einsetzen. Es werde befürchtet, dass die russische Armee zurückkommt.

Die dringende Bitte: Andere Bereiche müssten dennoch dringend aufgebaut werden, damit das Leben in der Stadt einigermaßen möglich sei. Allein werde sie das aber nicht schaffen. Deshalb hatte Atroshenko am Donnerstag eine Bitte an die Partnerstadt Memmingen: Sie möge in Deutschland, in Europa nach Partnern und Spendern, nach staatlichen Hilfsprogrammen suchen, die Tschernihiw beim Wiederaufbau helfen können. Zum Beispiel brauche die Stadt dringend neue Müllfahrzeuge, damit der Abfall nicht mehr in den Straßen liegt und Krankheiten auslöst. Auch Technik für die Reparatur des Bus-Netzes sei wichtig. Für die 150.000 Euro, die Memmingerinnen und Memminger für Tschernihiw gespendet hatten, sei er sehr dankbar. Dieses Geld solle bitte in die kritische Infrastruktur Tschernihiws gesteckt werden, bat er eindringlich.