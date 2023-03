Notunterkünfte für Flüchtlinge im Unterallgäu laufen voll - Landrat bringt nun Turnhallen ins Spiel

Das Landratsamt Unterallgäu sucht händeringend nach weiteren Unterkünften für Geflüchtete aus der Ukraine. Landrat Eder richtet Appell an die Bürgermeister.

03.03.2023 | Stand: 12:52 Uhr

Die Notunterkünfte für Flüchtlinge im Unterallgäu laufen voll. Und in den kommenden Wochen werden im Landkreis weitere 190 Menschen aus der Ukraine erwartet. Um die von der Regierung von Schwaben vorgegebene Quote zu erfüllen, müssten sogar insgesamt noch 900 Geflüchtete aufgenommen werden. Hinzu kommen pro Woche 20 bis 30 Asylbewerber aus anderen Ländern, wie Pressesprecherin Eva Büchele betont. Der Landkreis sucht daher händeringend nach weiteren Standorten. Auch Turnhallen sind als Erstaufnahmeeinrichtungen wieder eine Option.

Im Unterallgäu leben derzeit rund 950 geflüchtet Menschen aus der Ukraine

Insgesamt leben im Landkreis Unterallgäu rund 950 Menschen, die aus der Ukraine flüchten mussten. Doch nicht alle sind in Notunterkünften untergebracht, manche haben auch privat eine vorübergehende Bleibe gefunden, wie Büchele betont. Dennoch stoßen die Notunterkünfte des Landkreises im ehemaligen Impfzentrum in Bad Wörishofen und in einem früheren Fitnessstudio in Mindelheim an ihre Kapazitätsgrenzen. „Wir laufen voll“, bringt es die Pressesprecherin auf den Punkt.

Unterallgäuer Landrat Alex Eder: Schließen diese Option nicht mehr aus

Wie ernst die Lage ist, erklärt Landrat Alex Eder: „Bisher konnten wir es vermeiden, Turnhallen zu belegen. Doch inzwischen ist die Lage so angespannt, dass wir diese Option nicht mehr ausschließen können.“ Turnhallen dürften ihm zufolge aber keine dauerhafte Lösung sein. „Wir wollen Schulsport und Vereinsleben möglichst wenig einschränken – insbesondere nach den Einschränkungen der Corona-Zeit.“ Laut Landratsamtamt würde zunächst die landkreiseigene Turnhalle im Sonderpädagogischen Förderzentrum in Mindelheim infrage kommen, ebenso eine Doppelturnhalle, die der Kreis gemeinsam mit der Stadt Mindelheim unterhält. „Fix ist aber noch nichts“, betont Pressesprecherin Büchele. Und auch andere Kommunen sollen, wenn möglich, ihren Beitrag leisten. Aus diesem Grund hat sich Eder mit einem Schreiben an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landkreis gewandt, also auch an die Gemeinden, die bisher keine Flüchtlinge untergebracht haben. Bei Turnhallen würde die Regierung von Schwaben die Instandsetzungskosten übernehmen. „Vielleicht kann diese Aussicht für die ein oder andere Halle, die ohnehin nicht mehr im allerbesten Zustand ist und der eine Sanierung bereits jetzt ganz gut tun würde, einen kleinen Anreiz bedeuten“, so Eder. (Lesen Sie auch: Wie Memmingen Platz für weitere Geflüchtete aus der Ukraine schaffen will)

Welche Vorschläge bislang aus den Unterallgäuer Gemeinden kamen

Nach Angaben von Pressesprecherin Büchele hat es auch schon Rückmeldungen gegeben. Eine Turnhalle sei bislang zwar nicht angeboten worden, jedoch leer stehende Bauernhäuser und ein Grundstück, auf dem Container errichtet werden könnten. Wobei Büchele auch darauf hinweist, dass sich manche Angebote nicht von heute auf morgen verwirklichen lassen.