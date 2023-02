Unterallgäu muss weit mehr Geflüchtete aufnehmen als gedacht

Der Landkreis Unterallgäu muss das Personal aufstocken. Was der Grund ist und wo die Flüchtlinge untergebracht werden.

03.02.2023 | Stand: 12:08 Uhr

Die Vollbelegung der Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Wörishofen hat begonnen. Waren es bislang etwa 250, so sind es seit Kurzem rund 300 Flüchtlinge, die dort untergebracht sind. Das Personal in der Einrichtung muss laut Landratsamt daher aufgestockt werden, um den Herausforderungen der nächsten Wochen gerecht zu werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.