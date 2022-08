Ukrainer singen zum Unabhängigkeitstag im Zentrum Memmingens

Zum Unabhängigkeitstag der Ukraine kommt eine Gruppe aus gut 40 Teilnehmern auf dem Marktplatz in Memmingen zusammen. Gemeinsam wird gesungen.

25.08.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Die Farben Blau und Gelb bestimmten am Mittwochnachmittag den Marktplatz in Memmingen. Ukrainische Flaggen waren zu sehen. Fähnchen wehten im Wind, andere trugen die Flaggen über den Schultern, hielten sie stolz in die Kamera, nahmen Selfies auf und zeigten das Friedenszeichen. Eine Gruppe von gut 40 Ukrainerinnen und Ukrainern war im Zentrum Memmingens zusammengekommen, um gemeinsam zu singen und den ukrainischen Unabhängigkeitstag zu feiern. Die Ukraine hatte am 24. August 1991 ihre Unabhängigkeit erklärt.

Plakat mit der Aufschrift "Vielen Dank Memmingen"

Nach und nach kamen immer weitere Teilnehmer am Marktplatz an, reckten Plakate in die Höhe. „Vielen Dank Memmingen“ war auf einem zu lesen. Ein weiteres Transparent zeigte eine Friedenstaube.

"Eigentlich möchte ich nur weinen"

Mit von der Partie war Raisa Schmidberger, die aus der Ukraine stammt, seit 27 Jahren aber in Memmingen lebt. Teile ihrer Familie, den Freunden und Bekannten waren zum Singen gekommen – auch Geflüchtete unter anderem aus Memmingens Partnerstadt Tschernihiw. Unabhängigkeitstag und gleichzeitig sechs Monate Krieg: „Eigentlich möchte ich nur weinen, aber den Leuten geht es hier jetzt viel besser. Dennoch tut es einfach sehr weh.“

Raisa und Nikoljai Borsch leiteten die Gruppe am Marktplatz zum Singen an und schauten gemeinsam mit den Teilnehmern noch einmal auf die Geschichte der Ukraine zurück.

