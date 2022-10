Um mehrere hundert Euro betrogen: Mann aus Mindelheim bestellt bei gefälschtem Onlineshop

Ein 40-jähriger aus Mindelheim ist auf einen Internetbetrüger hereingefallen, als er ein Notstromaggregat bestellen wollte. Die Polizei warnt vor Fakeshops.

18.10.2022 | Stand: 14:10 Uhr

Ein 40-jähriger Mann aus Mindelheim hat durch einen Einkauf bei einem gefälschten Onlineshop um die 300 Euro verloren. Nach Angaben der Polizei bestellte er im Internet ein Notstromaggregat und bezahlte im Voraus. Als die Ware nicht geliefert wurde, erstattete er Anzeige.

In ganz Bayern fallen Menschen auf Betrugsmaschen im Internet herein

Bei dem vermeintlichen Verkäufer des Notstromaggregats handelt es sich um einen sogenannten Fakeshop. Nachforschungen der Polizei ergaben, dass sich in Bayern zahlreiche Fälle wie dieser zutragen. Sein Geld bekam der 40-Jährige nicht zurück. Die Polizei rät, im Zweifelsfall auf die Zahlung per Vorauskasse zu verzichten und verweist außerdem auf das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das Tipps zur Verfügung stellt, wie seriöse Anbieter von Fakeshops unterschieden werden können.

