Umbau von Weinmarkt: Wenn schon, dann richtig

Da der Weinmarkt ein symbolträchtiger Ort in Memmingen ist, sollte bei der Neugestaltung des Platzes nicht weiter gespart werden.

17.01.2023 | Stand: 18:08 Uhr

Der Weinmarkt ist einer der symbolträchtigsten Plätze in Memmingen. Daher ist es richtig, dass die Stadt dafür auch Geld in die Hand nimmt. Denn letztlich muss es das Ziel sein, dass dieser Ort nach der Neugestaltung auch von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird. Dass die Kosten nun wohl zu einem Großteil von einem Zuschuss der Regierung von Schwaben abgedeckt werden, dürfte wohl bei vielen Stadträten für Erleichterung gesorgt haben. Schließlich hat Memmingen in der Folge noch größere und entsprechend auch teurere Projekte wie den Klinik-Neubau oder das Kombibad vor Augen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.