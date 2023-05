Unbekannte brechen in zwei Kindergärten in Memmingen ein

Nach erheblichem Sachschaden bittet die Polizei um Hinweise. Das sagt Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher zu den Vorfällen.

03.05.2023 | Stand: 15:18 Uhr

Einbruch in zwei Kindergärten in Memmingen: Mitarbeiterinnen der Einrichtungen an der Stadtweiherstraße und Im Mitteresch stellten am Dienstagmorgen fest, dass durch bislang unbekannte Täter versucht wurde, in die dortigen Kindergärten einzusteigen.

Die Tatzeit für die Einbrüche in zwei Kitas in Memmingen

Die Tatzeit kann vom vergangenen Freitag bis Dienstagmorgen datiert werden, so die Polizei. „In einem Objekt drang die Täterschaft bis in das unverschlossene Büro der Leiterin vor und durchsuchte dieses. Es kam jedoch zu keinem Entwendungsschaden“, informiert die Kriminalpolizei.

Fensterscheiben zerbrechen: Polizei sucht in Memmingen nach Zeugen

Beim zweiten Einbruch scheiterte der Einbrecher an den Schließmechanismen der angegangenen Fenster und Türen, heißt es weiter. Auch zerbrachen durch die erhebliche Gewaltanwendung diverse Fensterscheiben, was von unabhängigen Zeugen womöglich wahrgenommen werden konnte. An beiden Kitas entstand laut Polizei ein „erheblicher Sachschaden“.

Das sagt Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher zum Vorfall

Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher (SPD) zeigt sich empört: „Ich finde es unmöglich, aber auch erschreckend, dass in Kitas eingebrochen wurde.“ Kindergärten sollen ein Ort der Sicherheit und zum Wohlfühlen für die Jüngsten der Gesellschaft sein. „In Kindergärten werden keine Wertgegenstände aufbewahrt, aber der Schaden durch die Einbrüche ist immens. Und damit meine ich nicht nur den entstandenen Sachschaden, der schon allein traurig genug ist. Unsere Kindertageseinrichtungen sind ein Schutzraum für Kinder, dort einzubrechen ist absolut verwerflich.“

Zeugen können sich bei der Polizei melden

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 zu melden.