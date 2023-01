In einem Waldstück zwischen Ungerhausen und Westerheim haben unbekannte Täter Reifen, Dosen und einen Teppich entsorgt. Die Polizei bittet um Hinweise.

06.01.2023 | Stand: 12:02 Uhr

In einem Wald zwischen Ungerhausen und Westerheim im Unterallgäu haben unbekannte Täter Müll abgeladen. Laut Polizei fanden Zeugen am Donnerstag sieben Altreifen, verschiedene Dosen und einen Teppich in dem Waldstück zwischen Kreisstraße und Autobahn.

Die Polizei Mindelheim bittet unter der Telefonnummer 08261/76850 um Hinweise.

