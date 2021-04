Ein Unbekannter hat einen jungen Mann an einer Memminger Tankstelle mehrfach ins Gesicht geschlagen.

17.04.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Ein 23-Jähriger hat am Freitag gegen 21.50 Uhr gemeldet, dass er kurze Zeit zuvor von einer Person an einer Tankstelle in der Europastraße in Memmingen mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde. Das berichtet die Polizei.

Über ein Teilkennzeichen konnten die Beamten letztlich einen 19-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Die Polizeiinspektion Memmingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08331/1000.

