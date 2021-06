Unbekannter spricht Kinder an und will sie in seinem Auto mitnehmen

Polizei bittet nach Vorfall an einem Spielplatz in Ottobeuren um Hinweise aus der Bevölkerung.

22.06.2021 | Stand: 11:09 Uhr

Große Aufregung herrschte am Montag an der Grundschule in Ottobeuren. In der Eltern-Chatgruppe einer dritten Klasse ging die Nachricht um, dass ein unbekannter Mann zwei Drittklässler angesprochen und ihnen erklärt hat, dass er sie abholen soll. Als die beiden neunjährigen Jungen darauf nicht eingingen, habe er sie damit gelockt, dass er eine Playstation zuhause hätte, mit der sie spielen könnten. Vor Angst seien die Kinder weggerannt. Auf Nachfrage bei der Polizei bestätigt Pressesprecher Dominic Geißler den Vorfall. Das Ganze hat sich demnach am Montag gegen 16 Uhr an einem Spielplatz in der Bergstraße in Ottobeuren ereignet. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen, die zu dem Unbekannten führen könnten. Er soll etwa 30 Jahre alt, schlank und circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Laut Geißler wurde sein Aussehen als südländisch beschrieben. Der Mann hatte schwarze, kurzrasierte Haare. Er trug einen Vollbart und hatte eine schwarze Kappe auf dem Kopf. Vermutlich war er mit einem blauen BMW unterwegs. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei unter Telefon 08331/1000.