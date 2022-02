Zahlreiche Unfälle im Unterallgäu am Sonntag und Montag: Hoher Sachschaden

Das Wetter hat es den Autofahrern im Unterallgäu am Sonntag und Montag nicht leicht gemacht. Verletzt haben sich glücklicherweise nur wenige.

07.02.2022 | Stand: 13:33 Uhr

Im Landkreis Unterallgäu ist es am Sonntag und Montag zu mehreren Verkehrsunfällen mit teils hohen Schadenssummen gekommen, wie die Polizei berichtet. Hier eine Zusammenfassung der Geschehnisse:

Unfall in Erkheim auf schneeglatter Straße

Am frühen Montagmorgen kam ein 22-Jähriger aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte bei Erkheim von der Fahrbahn ab. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 7500 Euro, der Fahrer blieb unverletzt und kümmerte sich selbst das Abschleppen seines Autos.

Zahlreiche Verkehrsunfälle auf den Autobahnen – insgesamt 33.500 Euro Sachschaden

Bilderstrecke

Tipps von der Polizei: So kommen Autofahrer sicher durch den Winter

Bilderstrecke

Tipps von der Polizei: So kommen Autofahrer sicher durch den Winter

Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Um Unfälle im Winter zu vermeiden, ist die Benutzung von Winterreifen das A und O, so die Polizei. Autofahrer können etwa durch tiefere Reifen-Profile, einen erhöhten Rollwiderstand und eine andere Gummimischung für eine bessere Bremswirkung und mehr Bodenhaftung sorgen. Autofahrer sollen unbedingt einen Blick auf das Alter der Winterreifen werfen. Der Gummi verhärtet nämlich mit den Jahren, was die Bodenhaftung und den Bremsweg deutlich verschlechtert. Wenn die Winterreifen sechs Jahre lang gefahren werden, büßen sie einen Teil ihrer Eigenschaften ein. Außerdem sollen Fahrer das Scheibenwischwasser am besten mit etwas Frostschutzmittel regelmäßig auffüllen. So sollten Autofahrer besser nicht losfahren, empfiehlt die Polizei. Stattdessen sollten sie vor jeder Fahrt das Auto von Schnee und Eis befreien, um klare Sicht zu haben. Ansonsten drohen nämlich Bußgelder. Die Polizei appelliert, bei Schneewetter unbedingt die Geschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann anzupassen. Autofahrer unterschätzen oft das Tempo bei Schnee und Glätte - und verursachen so eigentlich vermeidbare Unfälle. Das Gleiche gilt für den Abstand. Die Beamten raten: "Fuß vom Gaspedal und lieber langsamer, dafür sicher ans Ziel." Autofahrer sollten bedenken, dass sich Räumfahrzeuge nicht durch Staus durcharbeiten können. Feuerwehren und Rettungsdienste sind zudem oft wegen anderer Unfälle bereits voll im Einsatz. Man darf also nicht damit rechnen, im Stau mit Tee und Decken versorgt zu werden. Also: Besser selber parat im Wagen haben. Im Kofferraum etwa können Autofahrer eine Kiste mit Decken und Getränke-Plastikflaschen bereitstellen. Doch Achtung: Glasflaschen drohen zu platzen. Auch eine Kleinigkeit zum Essen wie etwa Kekse schadet nicht. Auch selbst gewählte Umleitungen sind oft eher Fluch als Segen, warnt die Polizei. Nebenstraßen werden meist seltener von Schnee geräumt, als die Hauptverkehrsachsen und sind außerdem für Rettungskräfte teils schlechter zu erreichen.

Buxheim: Ein 29-Jähriger Sachse ist am Sonntagabend mit seinem Gespann auf der A7 Richtung Norden gefahren, als auf der Überleitung zur A96 plötzlich eine starke Windböe seinen Hänger erfasst hat. Der 29-Jährige verlor dadurch die Kontrolle über sein Auto, der Hänger riss ab und sein Auto schleuderte herum und prallte gegen die Leitplanke. Beim Unfall verletzte sich niemand, das Auto musste allerdings mit Totalschaden abgeschleppt werden. Es entstand ein Schade von 12.000 Euro. Zudem war der linke Fahrstreifen der Überführung für etwa eine Stunde gesperrt.

Fellheim: Ein Lkw-Fahrer ist am Sonntagmittag auf der A7 auf Höhe des Parkplatzes Brühl-Ost einem Fiat aufgefahren. Der 54-jährige Fernfahrer hatte zu spät erkannt, dass das Auto vor ihm stark abbremste. Das vorfahrende Auto wurde durch den Aufprall auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben, glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro.

Mindelheim: Das Auto eines 57-Jährigen hat am Sonntag auf der A96 Richtung Lindau die Heckstoßstange verloren. Das nachfolgende Auto konnte nicht mehr ausweichen. Es entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

Illertissen: Ein Autofahrer aus Neu-Ulm hat auf dem Weg nach Füssen am Sonntagmorgen auf der A7 wegen eines starken Windstoßes seine mit Ski beladene Dachbox verloren. Zwei nachfolgende Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren in die Box. Die wurde dadurch vollständig zerstört. An beiden beteiligten Autos entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Verkehrsunfall in Türkheim mit Sachschaden

Am Montagmorgen ist eine 31-jährige Autofahrerin auf der Kreisstraße MN10 einem Bus aufgefahren. Sie hatte zu spät bemerkt, dass der Busfahrer an der engen Stelle anhielt, um einem entgegenkommenden Bus beim Abbiegen mehr Raum zu geben. Im Bus waren zum UNfallzeitpunkt keine Fahrgäste. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, die Verursacherin erwartet nun ein Bußgeld.

Zusammenstoß nach starkem Wind bei Rammingen

Ein 55-Jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend zwischen Rammingen und Tussenhausen gegen den umgekippten Hänger eines entgegenkommenden 22-Jährigen gefahren. Der Wind hatte den Hänger während der Fahrt erfasst und umgeworfen. Das Auto des 55-Jährigen erlitt einen Totalschaden, der Anhänger und der ziehende Pkw blieben fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf 6.500 Euro.

