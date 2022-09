Hund stirbt bei Unfall in Memmingen

In Memmingen und Legau ist es zu zwei Unfällen mit freilaufenden Hunden gekommen. Dabei starb ein Hund.

04.09.2022 | Stand: 10:01 Uhr

In Legau ist es zu einem Unfall mit einem freilaufenden Hund gekommen: Ein junger Mann ist am Samstag um 20.35 Uhr mit seinem Leichtkraftrad von Kaltbronn Richtung Hub nahe Legau gefahren. Wie die Polizei berichtet, kreuzte ein freilaufender Hund die Fahrbahn, so ass der Kraftradfahrer nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Er wurde leicht verletzt. Der Hund wurde nicht verletzt. Die Polizei konnte den Hundehalter ermitteln.

Auch in Memmingen kam es zu einem Unfall mit einem freilaufenden Hund: Am Samstag lief um 17.50 Uhr ein unbegleiteter Hund unvermittelt auf den Schumacherring. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Hund, der noch vor Ort verstarb. Der verantwortliche Hundehalter kam später zur Unfallstelle.

