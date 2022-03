Unfälle mit Kindern in Mindelheim und Dirlewang - Mädchen und Junge hatten Glück

In Mindelheim und Dirlewang im Unterallgäu hat es unabhängig voneinander zwei Unfälle gegeben, bei denen Kinder angefahren wurden. Das sagt die Polizei.

23.03.2022 | Stand: 15:48 Uhr

Heute Morgen ereignete sich in Mindelheim ein Unfall auf dem Schulweg einer elfjährigen Schülerin. Die Elfjährige war auf dem Radfahrstreifen der Kaufbeurer Straße in Richtung Norden unterwegs. Als sie die Einmündung zur Laubacher Straße überquerte, missachtete eine entgegenkommende Autofahrerin (39) beim Linksabbiegen die Vorfahrt und erfasste das Mädchen mit der rechten Fahrzeugseite.

Die Schülerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen im Beisein ihrer Eltern ins Mindelheimer Krankenhaus. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Zehnjähriger Radler kollidiert in Dirlewang mit Auto

Großes Glück hatte am Dienstagnachmittag ein Junge in Dirlewang. Er hielt laut Polizei mit seinem Fahrrad nicht an einem Stoppschild an und fuhr auf die Saulengrainer Straße ein. Dabei missachtete er ein die Vorfahrt eines Autos, das hinter einem Lkw fuhr. Die Autofahrerin, die zum Glück sehr langsam fuhr, erkannte die Gefahr und bremste. Sie konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Junge kippte mit seinem Fahrrad um, blieb aber glücklicherweise unverletzt. An dem Auto entstand nur ein geringer Schaden.

Da das Kind keinen Fahrradhelm trug, hätte der Unfall weit dramatischere Folgen haben können, teilt die Polizei mit. Sie rät Eltern deshalb dringend, ihre Kinder nicht ohne Helm Fahrrad fahren zu lassen.

