Kanu löst sich auf der A7 von Auto-Dachträger und bleibt auf Überholspur liegen

Ein Kanu hat sich auf der A7 bei Fellheim vom Dachträger eines Autos gelöst und fiel auf die Fahrbahn. Die Polizei verhinderte schlimmeres.

21.07.2023 | Stand: 13:06 Uhr

Auf der Überholspur der A7 auf Höhe Fellheim hat ein Kanu gelegen. Laut Polizei konnte ein Autofahrer dem Boot gerade noch ausweichen. Er meldete das Wasserfahrzeug der Polizei.

Kanu löst sich bei Memmingen von Dachträger: Polizei birgt Boot von der Autobahn

Ein 40-jähriger Autofahrer hatte das Kanu dort am Donnerstagnachmittag verloren. Er fuhr an der nächsten Raststätte von der Autobahn und meldete sich ebenfalls bei der Polizei. Er gab an, dass sich während der Fahrt eines der auf dem Dachträger des Fahrzeugs geladenen Kanus gelöst habe und auf die Fahrbahn fiel. Eine Streife der Polizei barg das Boot schließlich und übergab es dem Besitzer. Die Ursache für den Vorfall dürfte laut Polizei ein technischer Defekt des Dachträgers sein.

Weitere Nachrichten aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.