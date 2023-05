Bus mit Jugendlichen kracht auf A7 gegen Leitplanke

Großeinsatz auf der Autobahn A7 bei Kirchdorf nahe Memmingen nach einem Unfall heute Morgen: Ein Bus mit jungen Schülerinnen an Bord ist verunglückt.

26.05.2023 | Stand: 11:56 Uhr

Schock-Moment auf der A7 heute Morgen gegen 6 Uhr: Bei Kirchdorf nahe Memmingen hat es auf der Autobahn in Richtung Ulm einen Unfall mit einem Bus gegeben.

Ein 69-jähriger Busfahrer fuhr mit einer 17-köpfigen Gruppe von Caltrano nach Bottrop. Zwischen den Anschlussstellen Berkheim und Dettingen an der Iller kam er aufgrund einer Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr eine Kilometrierungstafel, kam ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Glücklicherweise wurden weder er noch die mitfahrenden 13- bis 17-jährigen Schülerinnen verletzt. Auch die Begleitpersonen blieben unverletzt.

Alle Beteiligten wurden vorsorglich aber vom Rettungsdienst überprüft und behandelt. Fünf Schülerinnen und Schüler sind nach neuesten Infos sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Reisebus mit Kindern baut Unfall auf A7 bei Kirchdorf: Großeinsatz der Rettungskräfte

Unmittelbar nach der Alarmierung um 6 Uhr waren Polizei und Rettungskräfte zu einem Großeinsatz ausgerückt. Die Integrierte Leitstelle hatte vorsorglich viele Kräfte alarmiert.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.

Der rechte Fahrstreifen in Richtung Ulm war nach dem Unfall bei Kirchdorf gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Nach der Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten durfte der Busfahrer mit seiner Gruppe weiterfahren. Der Schaden beträgt rund 5.000 Euro.

Immer wieder Unfälle von Bussen mit Kindern und Schülern in der Region

In der Region war es bereits einige Mal zu Unfällen von Reise- oder Schulbussen gekommen, die Kinder an Bord hatten. Zum Glück endeten sie meist glimpflich. Anfang dieses Jahres passierte bei Mindelheim im Unterallgäu ein Unfall mit einem mit 30 Schulkindern besetzten Bus. Ein 23-jähriger Autofahrer hatte dem Linienbus die Vorfahrt genommen. Die Kinder kamen mit dem Schrecken davon.

Drei Schulkinder wurden ebenfalls im Januar 2023 bei einem Unfall in Kissing im Landkreis Aichach-Friedberg verletzt. Ein Kleinbus war von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr ein Verkehrsschild und prallte frontal gegen einen Baum. Drei der sieben Grundschulkinder an Bord erlitten leichte Verletzungen. Erst vor wenigen Tagen war ein Lastwagen mit dem "Rheinbähnle" in Vorarlberg zusammengeprallt - 70 Kinder waren an Bord.