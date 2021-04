Unfall auf A96 bei Memmingen - Autobahn kurzzeitig gesperrt

Auf der A96 bei Memmingen hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall im Berufsverkehr ereignet. Die Autobahn in Richtung München war kurzzeitig gesperrt.

27.04.2021 | Stand: 08:34 Uhr

Laut ersten Informationen der Polizei wurde niemand verletzt. Der Auffahrunfall ereignete sich im Bereich der A96-Baustelle in Höhe von Amendingen.

Dort wird derzeit die Autobahnbrücke über dem Memminger Stadtpark "Neue Welt" abgerissen - in Fahrtrichtung Lindau. Wegen der Baustelle sind jedoch die Fahrbahnen in beiden Richtungen stark verengt. Hintergrund der Arbeiten sind Lärmschutz-Maßnahmen. Die bekannte Brücke in Memmingen erhält Lärmschutzwände und einen Flüsterasphalt.

A96 am Autobahnkreuz Memmingen nach Unfall kurz gesperrt

In der Folge des Unfalls am Dienstagmorgen kam eines der Fahrzeuge laut Polizei auf dem schmalen Seitenstreifen zum Stehen und musste geborgen werden. Dabei musste die A96 am Autobahnkreuz Memmingen in Fahrtrichtung München kurzzeitig gesperrt werden. Es entstand laut Polizei aber nur ein kleinerer Rückstau.