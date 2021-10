Unfall auf der A96 bei Memmingen: Auto kracht bei Überhol-Manöver in Lkw

Ein Lkw-Fahrer schert zum Überholen auf der Autobahn zwischen Memmingen und Holzgünz aus. Ein 23-jähriger Autofahrer erkennt die Situation zu spät.

21.10.2021 | Stand: 14:23 Uhr

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Mittwochmorgen gegen 04.50 Uhr auf der A96 zwischen Memmingen-Ost und Holzgünz in das Heck eines Lkw gekracht. Der 23-Jährige war laut Mitteilung der Polizei auf der Überholspur unterwegs, als vor ihm ein Lkw auf den linken Fahrstreifen wechselte, um einen zweiten Lkw zu überholen. Der Autofahrer erkannte die Situation zu spät, wich nach rechts aus und stieß mit dem Lkw zusammen, der gerade überholt wurde. Stark beschädigt kam das Auto nach Angaben der Polizei auf der linken Spur zum Stehen. Der Fahrer des beschädigten Lkws hielt auf dem Standstreifen an. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Unfallstelle zu spät erkannt: Autofahrer begeht Unfallflucht

Als die Polizeibeamten vor Ort waren, ereignete sich ein weiterer Unfall. Ein Autofahrer erkannte die Unfallstelle zu spät. Er überfuhr zwei Absperrkegel und hielt daraufhin aber nicht an. Wie die Polizei mitteilt konnten die Beamten jedoch weder Kennzeichen noch Marke oder Farbe des Fahrzeugs erkennen, da es zum Unfallzeitpunkt regnete und noch dunkel war. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zeugen können sich bei der Autobahnpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-311 melden.

