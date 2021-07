Unfall auf der A96 zwischen Aitrach und Aichstetten: Fünf Menschen schwer verletzt

Auf der A96 sind am Sonntag zwei Autos kollidiert, dabei wurden fünf Personen schwer verletzt - darunter ist auch ein Kind.

18.07.2021 | Stand: 19:13 Uhr

Auf der A96 zwischen Aichstetten und Aitrach hat sich am Sonntagnachmittag ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es in Fahrtrichtung Memmingen zu einer Kollision zwischen zwei Autos, in dessen Folge ein beteiligter BMW aus dem Landkreis Rüdesheim ins Schleudern kam und sich überschlug.

Alle fünf Insassen dieses Autos erlitten schwere Verletzungen, darunter auch ein zehnjähriges Mädchen. Nähere Angaben zu den Verletzungen der drei Frauen im Alter von 39, 66 und 68 Jahren und einem 63-jährigen Mann liegen der Polizei bisher nicht vor.

A96 war am Sonntag mehrere Stunden gesperrt

Die Insassen des zweiten beteiligten VW blieben unverletzt. Zur medizinischen Versorgung waren an der Unfallstelle mehrere Rettungswägen und Notärzte, sowie zwei Rettungshubschrauber, die Feuerwehr und mehrere Polizeieinsatzfahrzeuge eingesetzt. Die verletzen Personen wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Autobahn musste zur Absicherung der Unfallstelle, zur anschließenden Unfallaufnahme und letztlich zur Reinigung der Fahrbahn bis gegen 18.40 Uhr in Fahrtrichtung Memmingen voll gesperrt werden. Eine Ausleitung und Umleitung errichtete die Autobahnmeisterei an der Anschlussstelle Aichstetten. In kürzester Zeit bildete sich ein bis zu 13 Kilometer langer Rückstau auf der Autobahn. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.

