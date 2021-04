Lastwagenfahrer unterschätzt die Höhe seiner Ladung und rammt Brücke in Aitrach

Zwischen Aitrach und Ferthofen bei Memmingen unterschätzte ein LKW-Fahrer die Höhe eines Baggers auf seiner Ladefläche und kollidierte mit einer Brücke.

09.04.2021 | Stand: 19:35 Uhr

Ein Lastwagenfahrer hat am Freitagnachmittag einen Unfall bei Memmingen verursacht. Der 44-Jährige und sein Beifahrer fuhren auf der L 260 bei Aitrach mit dem Lastwagen in Richtung Ferthofen. Auf der Ladefläche war ein Sechs-Tonnen-Bagger geladen.

Unfall bei Aitrach: Fahrer unterschätzt die Höhe seiner Ladung - Bagger fällt von der Ladefläche

Bei einer Autobahnunterführung unterschätzte der 44-Jährige die Höhe seiner knapp fünf Meter hohen Ladung. Der Bagger stieß gegen die Betonbrücke. Durch die Wucht des Aufpralls fiel er von der Ladefläche und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Der Lastwagenfahrer und der 20-jährige Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die beiden in ein Krankenhaus. Während am Bagger ein Schaden in Höhe von 60.000 Euro entstand, wurde der Lastwagen nur gering beschädigt. Auch an der Brücke der A 96 platzten lediglich kleine Betonstücke ab.

Die Freiwillige Feuerwehr beseitigte die ausgelaufenen Teibstoff. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn sperrte die Feuerwehr die Straße für drei Stunden komplett.

Lesen Sie auch: