Baum fällt auf jungen Mann - Arbeiter im Unterallgäu schwer verletzt

Der Unfall in Lautrach im Unterallgäu ereignete sich am Montagvormittag, 4.9., bei Baumfällarbeiten in einem kleinen Waldstück.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei waren mehrere Arbeiter damit beschäftigt, Käferholz zu fällen. Dabei wurde ein 21-jähriger Mann durch einen Baum getroffen und zog sich starke Verletzungen zu.

Unfall beim Baumfällen in Lautrach: Hubschrauber fliegt Arbeiter ins Krankenhaus

Er musste im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Im Einsatz waren laut Mitteilung

rund 25 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Lautrach und Legau,

zwei Rettungswagenbesatzungen,

ein Notarzt

und eine Streife der Polizei Memmingen

Die Polizei Memmingen ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässigen Körperverletzung, heißt es abschließend.