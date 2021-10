Alkoholisierter Radlader-Fahrer prallt in Kirchheim fast in Einfamilienhaus

In Kirchheim hat ein 42-Jähriger die Kontrolle seines Radladers verloren und ist durch den Zaun eines Einfamilienhauses gekracht.

Im Unterallgäu hat es in Kirchheim einen Unfall mit einem Radlader gegeben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Ringstraße. Dort verlor ein 42-jähriger Radlader-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in den Zaun eines Einfamilienhauses. Der Mann durchbrach dabei den Zaun und fuhr auf das Gebäude zu.

Unfall in Kirchheim: Mann durchbricht Zaun und fährt unkontrolliert auf Haus zu

Die Bewohnerinnen des Anwesens, sahen zunächst den Radlader auf sich zukommen und flüchteten, da sie befürchteten, dass dieser die Hauswand durchbricht. Der Fahrer konnte seinen Radlader kurz vor dem Haus stoppen.

Bei dem Aufprall mit dem fünf Tonnen schweren Fahrzeug zog sich er sich schwere Verletzungen zu. Der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende Mann kam in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt. (Lesen Sie auch: Leberkässemmel-Dieb bedroht Grillwagen-Betreiber in Mittelfranken mit dem Tod)

