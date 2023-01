Polizei stoppt illegalen Abschleppversuch nach Unfall

Das Auto eines Paketzustellers war nach einem Unfall in Aitrach nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer erhält Bußgeldbescheid, sein Chef und ein Kollege Anzeigen.

26.01.2023 | Stand: 14:39 Uhr

Gleich vier Mitarbeiter eines Paketdienstleisters waren am Mittwochnachmittag an einer Unfallstelle in Aitrach. Dort hatte ein 23-Jähriger Mitarbeiter der Firma laut Polizei einen Steinbrocken übersehen und riss beim Zusammenstoß die Ölwanne seines Fahrzeugs auf. Daraufhin rief er seinen Chef an, der einen weiteren Mitarbeiter mit einem Anhänger zur Unfallstelle schickte, um das kaputte Fahrzeug abzuschleppen.

Dort war inzwischen auch die Polizei und stellte fest, dass Lichter am Anhänger defekt waren und der Fahrer keinen Führerschein besaß. Also musste der Chef zwei weitere Mitarbeiter zur Unfallstelle schicken - und erhält eine Anzeige wegen des "Anordnens von Fahren ohne Fahrerlaubnis".

Ohne Führerschein anderes Fahrzug abgeschleppt

Auch der Mitarbeiter erhält eine Anzeige - wegen Fahrens ohne Führerschein. Und der 23-jährige Unfallverursacher muss mit einem Bußgeld rechnen.

Die Feuerwehr Aitrach beseitigte das ausgelaufene Öl.