Ein Autofahrer übersieht an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Breitenbrunn (Unterallgäu) einen Zug. Der Lokführer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

26.01.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Einen guten Schutzengel hatte ein Autofahrer bei einem Unfall am Mittwochabend in Breitenbrunn ( Unterallgäu): Der 56-Jährige war laut Polizei mit seinem Pkw auf der Straße von Loppenhausen in Richtung Breitenbrunn unterwegs. Er übersah am Bahnübergang, der keine Schranken hat, eine Regionalbahn, die von links kam.

Der Lokführer leitete zwar sofort eine Schnellbremsung ein, er konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Zug erfasste das Auto am Heck und wurde mehrere Meter in Fahrtrichtung des Wagens geschleudert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand - weder der Autofahrer noch der einzige Fahrgast in der Regionalbahn.

Zug gegen Auto: 10.000 Euro Schaden

Am Auto enstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro sowie am Zug von knapp 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den 56-Jährigen.

