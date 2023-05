Fahrerwechsel mit fatalen Folgen: 17-Jährige rast durch geschlossenes Garagentor

In Buxheim hat ein 18-Jähriger seiner 17-jährigen Beifahrerin das Steuer überlassen. Das Ende der Aktion: über 20.000 Euro Schaden - und wohl erboste Anwohner.

18.05.2023 | Stand: 11:41 Uhr

Ein Fahrerwechsel am Mittwochabend gegen 22 Uhr in Buxheim (Unterallgäu) bei Memmingen ist nicht ohne Folgen geblieben: Ein 18-Jähriger und seine 17-jährige Beifahrerin tauschten etwa 50 Meter vor der Garage in einem Wohngebiet in Buxheim die Plätze in seinem BMW, berichtet die Polizei.

Die Jugendliche war nicht nur ohne Führerschein unterwegs, sondern verlor auch noch die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr geradeaus in die Hofeinfahrt des Nachbargrundstücks und durch das geschlossene Garagentor.

17-Jährige rast durch Garagentor in Buxheim - und muss mit Anzeige rechnen

Die hintere Garagenwand stoppte die Fahrt. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Schaden von etwa 15.000 Euro an der Garage und 8.000 Euro am BMW.

Auf die Verursacherin kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu, der 18-Jährige muss sich als Halter des Fahrzeugs ebenfalls verantworten.

Weitere aktuelle Meldungen aus Memmingen und Umgebung lesen Sie immer hier.