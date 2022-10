In Fellheim im Unterallgäu hat es heute einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Die Polizei berichtet von einem größeren "Trümmerfeld".

25.10.2022 | Stand: 17:56 Uhr

In Fellheim (Landkreis Unterallgäu) hat es am Dienstagnachmittag in der Memminger Straße einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Nach ersten Informationen der Polizei gibt es Verletzte. Die Beamten schreiben außerdem von einem "größeren Trümmerfeld" auf der Straße.

Der Einsatz läuft, die Memminger Straße in Fellheim ist derzeit gesperrt.

Weitere Informationen folgen.

