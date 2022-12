28-Jähriger kracht betrunken mit seinem Auto in ein Wohnhaus in Hawangen

Alkoholisiert hat ein 28-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren und ist ein Haus in Hawangen gefahren. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

11.12.2022 | Stand: 12:22 Uhr

Betrunken ist ein 28-Jähriger in Hawangen (Landkreis Unterallgäu) ins Schleudern gekommen. Wie die Polizei mitteilt fuhr der junge Mann am Samstagabend durch den Ort. In einer Kurve geriet er ins Rutschen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr geradewegs in ein Wohnhaus. Dabei wurde der Eingangsbereich des Wohnhauses stark beschädigt. Am Auto des 28-Jährigen entstand ein Totalschaden. Insgesamt beläuft sich die Schadenssumme laut Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

