Der Jugendliche war auf dem Pedelec in Lautrach unterwegs, als er plötzlich erschrak. Anwohner fanden ihn schwer verletzt bei einem Gartenzaun.

15.09.2023 | Stand: 12:24 Uhr

Ein 14-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in Lautrach mit einem Pedelec gegen einen Gartenzaun gefahren. Laut Polizei hat er sich dabei schwer verletzt.

Pedelec-Unfall in Lautrach: Jugendlicher verletzt sich schwer am Oberkörper

Der Schüler fuhr eine Straße bergab, als ihm in einer Linkskurve ein Auto entgegen kam. Der 14-Jährige erschrak, bremste falsch und fuhr geradeaus in einen Gartenzaun. Dort wurde er von Anwohnern mit schweren Verletzungen am Oberkörper gefunden.

