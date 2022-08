Nach einem Unfall in Ottobeuren muss eine Frau per Helikopter ins Krankenhaus. Zwei Autos erleiden Totalschaden - doch nur eines ist in den Unfall verwickelt.

02.08.2022 | Stand: 14:33 Uhr

Am Montagmittag ist es zu einem Verkehrsunfall bei Ottobeuren gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 54-jährige Autofahrerin in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und ungebremst in die Böschung gefahren, wo sie stecken blieb.

