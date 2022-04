41-Jähriger missachtet Vorfahrt in Schlingen - Motorradfahrer wird zu Boden geschleudert

Ein 41-jähriger Autofahrer hat beim Linksabbiegen in Schlingen einen Motorradfahrer übersehen. Der 36-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

13.04.2022 | Stand: 12:58 Uhr

Bei einem Unfall in Schlingen bei Bad Wörishofen ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 41-Jähriger mit seinem Auto von der Allgäuer Straße nach links in den Fasanenweg in Schlingen abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Motorradfahrers.

Unfall in Schlingen: 36-Jähriger wird von seinem Motorrad geschleudert

Bei dem Zusammenstoß wurde der 36-Jährige von seinem Motorrad geschleudert. Er blieb laut Polizei ansprechbar. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfallverursacher erlitt einen Schock und musste ärztlich betreut werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

