Trotz Höchstgrenze: Unterallgäuer Landrat Alex Eder darf fast alle Nebeneinkünfte behalten

Eigentlich gibt es für die Hinzuverdienste des Landrats eine Obergrenze. Eder darf sie jetzt aber überschreiten und das Geld behalten. Um diese Summe geht es.

23.10.2021 | Stand: 10:09 Uhr

Selbst innerhalb der Kreistagsfraktionen gab es unterschiedliche Meinungen: Soll Landrat Alex Eder (FW) seine Nebeneinkünfte behalten dürfen oder den Betrag, der die eigentliche Höchstgrenze übersteigt, an den Landkreis abführen? Zwar geht es nicht um enorme Summen, in den Augen mancher Befürworter und Kritiker aber ums Prinzip. Konkret mussten die Kreisrätinnen und Kreisräte entscheiden, ob Eder die Nebeneinkünfte aus seiner Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender der Landkreiswohnungsbau Unterallgäu und als Aufsichtsrat des Klinikverbunds Allgäu in voller Höhe behalten darf.