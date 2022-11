Das Unterallgäu will weiter auf Glückswege setzen - doch eine Gemeinde steigt aus

Die Wander- und Radtouren sollen auch künftig beworben werden. Geplant ist etwa eine Neuauflage des Service-Heftes. Welche Gemeinde bald nicht mehr mitmacht.

12.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Unterallgäuer Glückswege sind ein „Türöffner“ für den Tourismus in der Region, sagte Landrat Alex Eder im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus des Unterallgäuer Kreistags. „Da müssen wir dranbleiben und weiterhin voll auf die Marketingkarte setzen.“ Die Ausschussmitglieder sahen das ähnlich und sprachen sich für eine Verlängerung einer Kooperationsvereinbarung mit den Partnergemeinden aus. Darin ist geregelt, dass die Rad- und Wanderwege auch in den kommenden drei Jahren beworben werden.

Glückswege im Unterallgäu sollen weiter beworben werden

Tobias Klöck vom Tourismusteam am Landratsamt erläuterte die Details: Die Partnergemeinden des Landkreises, also die Gemeinden, in denen sich ein Glücksweg befindet, stellen insgesamt 105.000 Euro zur Verfügung. Der Landkreis verdoppelt den Betrag auf 210.000 Euro. Mit diesem Budget sollen die Wege dann von 2023 bis 2025 in der Region und darüber hinaus weiter bekannt gemacht werden.

Geplant sind laut Klöck eine Neuauflage des Service-Hefts mit vielen Informationen rund um die einzelnen Touren sowie ein Neudruck der Übersichtskarte, sobald die erste Auflage vergriffen ist. Die Glückwege-Homepage soll weiterentwickelt, neues Bildmaterial erstellt und die Infrastruktur der Strecken mit Infotafeln und Stelen instandgehalten werden. Ferner ist eine Bewerbung des Angebots unter anderem mit Anzeigen, Beilagen, Veranstaltungen und in den Sozialen Medien vorgesehen.

Glückswege im Unterallgäu: Kronburg steigt aus Kooperationsvereinbarung aus

Eine Gemeinde wird allerdings aus der gemeinsamen Vermarktung aussteigen: Laut Klöck hat die Gemeinde Kronburg mit 12:1-Stimmen entschieden, die Kooperationsvereinbarung nicht zu verlängern. Die Räte hätten damit argumentiert, dass es den Glücksweg nun ja gebe und sich die Gemeinde selbst darum kümmern könne. Die sogenannte „Glücksgaben-Runde“ ist 8,6 Kilometer lang und verläuft zwischen Kronburg und Illerbeuren.

Für die Pflege und Bewerbung des Weges hatte die Gemeinde bislang 3000 Euro pro Jahr gezahlt. Klöck sprach von einem „kleinen Betrag“, der es kleineren Gemeinden ermögliche, sich touristisch weiterzuentwickeln.

Rückbau der Glückwege in Kronburg wäre laut Landrat Eder "übertrieben"

Agnes Schragl (Freie Wähler) erkundigte sich in diesem Zusammenhang, ob die Gemeinde die Infrastruktur der Glückswege trotz ihres Ausstiegs weiter nutzen dürfe. Denn das könnten die übrigen, weiter zahlenden Partner-Gemeinden als ungerecht empfinden. Laut Landrat Eder hat man sich darüber auch am Landratsamt Gedanken gemacht. „Ein Rückbau wäre aber übertrieben“, sagte er.

Stattdessen werde der Kronburger Glücksweg in neuen Veröffentlichungen nicht mehr zusammen mit den anderen 13 Glückswegen beworben. Diese verglich er mit einem Pfosten, der zwar schon stehe, auf den man aber noch ein wenig klopfen müsse, um ihn fest zu verankern. „Irgendwann ist der Pflock dann tief genug drin“, sagte er, dann werde auch der Landkreis die Bewerbung einstellen.

Theoretisch könnten auch weitere Glückswege hinzukommen, wie Klöck auf Nachfrage von Sandra Neubauer (Grüne) sagte. Die jeweiligen Gemeinden müssten die Beschilderung, die Stelen und die Vorarbeit dann aber selbst finanzieren, um noch auf den fahrenden Marketing-Zug aufspringen zu können, so Klöck.

Picknickplätze und Panoramschaukel bei den Glückswegen im Unterallgäu

Bei den Glückswegen handelt es sich um elf Wander- und drei Radwege, die quer über den Landkreis verteilt und insgesamt 187 Kilometer lang sind. Sie sind im Rahmen eines Leader-Projekts errichtet worden und verbinden auf den verschiedenen Strecken zahlreiche freizeittouristische Höhepunkte des Unterallgäus.

Zentrales Thema ist Wasserdoktor Sebastian Kneipp, jeder Weg zeichnet sich jedoch durch ortsspezifische Besonderheiten und eine individuelle Geschichte mit verschiedenen Erlebnisstationen aus. Sehr erfreulich ist laut Klöck, dass viele Partnergemeinden entlang der Wege selbst zusätzliche Erlebnisstationen bauen und die Strecken dadurch noch attraktiver machen. Zum Beispiel habe der Markt Erkheim neue Picknickplätze an der Kneippanlage geschaffen und Infotafeln im Wasenmoos errichtet. Der Markt Bad Grönenbach habe am Kornhofer Bänkle eine große Panaroma-Schaukel aufgestellt.

Darüber hinaus sollen künftig auch Hotellerie und Gastronomie stärker eingebunden werden. Zur Vermarktung der Glückswege sei bereits viel geschehen: neben der Bewerbung über Printprodukte, Online-Medien und auf Messen ist zu jedem Glücksweg ein eigener Imagefilm gedreht und ein eigener Audioguide aufgenommen worden. Kurz: „Die Glückswege sind ein tolles Projekt“, lobte Eder das Gesamtpaket. (mz, baus)

Mehr über die Unterallgäuer Glückswege findet man im Internet unter www.glueckswege-allgaeu.de

