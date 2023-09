Unterallgäuer steht wegen Nacktfotos in Memmingen vor Gericht - so lautet das Urteil

Ein Unterallgäuer hat wiederholt Penisbilder von sich an Frauen versandt. Deshalb musste er sich nun vor Gericht in Memmingen verantworten. Das ist das Urteil.

30.08.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Warum verschickt ein Mann ein Foto seines Penisses an Frauen, mit denen er sonst keinen allzu regen Kontakt pflegt? Einer Studie zufolge hofft der Großteil solcher Männer darauf, die Empfängerin mit den sogenannten Dickpics sexuell zu erregen – oder darauf, im Gegenzug selbst ein Nacktbild zu erhalten. War das auch bei einem Unterallgäuer, Ende 20, der Fall, der in zwei Nächten im Februar dieses Jahres entsprechende Bilder an zwei Frauen versandt hatte, die er nur flüchtig kannte?

