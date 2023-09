Die Rockgitarristin Yasi Hofer ist aktuell mit Schlagerstar Helene Fischer auf Tour. Im Interview verrät sie, wie es hinter den Kulissen der Mega-Show zugeht.

05.09.2023 | Stand: 07:17 Uhr

Es gibt diesen einen Abend, der das Leben der Ausnahmegitarristin Yasi Hofer verändert hat: Gitarrengott Steve Vai holte die damals 14-Jährige bei einem Konzert in Ulm zu sich auf die Bühne. Von da an wollte die Teenagerin nur noch eins: so spielen wie ihr Idol. Sie schmiss das Gymnasium, übte von da an wie besessen und studierte Musik. Aktuell spielt Yasi Hofer in der Liveband von Helene Fischer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.