Hofbesitzer übersieht Arbeiter: 22-Jähriger eingeklemmt und schwer verletzt worden

Ein junger Mann ist in Unteregg (Landkreis Unterallgäu) bei Arbeiten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden.

06.06.2022 | Stand: 12:57 Uhr

Er kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Wie die Polizei am Montag mitteilte, half der 22-Jährige am Sonntag in Unteregg (Landkreis Unterallgäu) dabei, mit einem Radlader einen Futtermischwagen zu beladen.

Unfall im Unterallgäu: 22-Jähriger schwer verletzt

Der 55-jährige Hofbesitzer übersah den jungen Mann beim Rückwärtsfahren. Der 22-Jährige wurde zwischen Radlader und Futtermischwagen eingeklemmt und dabei schwer verletzt.

Mehr Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier.

Immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen und Umgebung informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter "Der Tag in Memmingen"