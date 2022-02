Unternehmen CB-tec gibt Memminger Schülern Einblick in Berufe

Berufsoffensive: Neuntklässler aus Memmingen sind bei der Firma in Ungerhausen zu Gast, lassen sich erklären, was es an Zukunftsperspektiven gibt.

25.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Einen informativen, dennoch aber lockeren Vormittag verspricht Lorenz Gegler der neunten Klasse aus der Memminger Lindenschule, die im Unternehmen CB-tec im Rahmen der Allgäuer Berufsoffensive in Ungerhausen zu Gast war. „Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten: Da kann ich dem chinesischen Philosophen Konfuzius, dem dieser Spruch zugewiesen wird, nur zustimmen“, sagt Gegler launig und stoppt an dieser Stelle kurz die digitale Einführung der Hard Facts zur Firmenvorstellung. „Hier in Ungerhausen arbeiten 120 Menschen. Wir sind ein großes Team, die alle untereinander per Du sind – also, ich bin der Lorenz“, ergänzt der Vertriebsleiter des Unternehmens für Feuerstätten, Ofenzubehör, Naturstein und Keramik.

Berufserfahrung weitergeben

Seine Berufserfahrung wie den Teamspirit bei CB-tec teilt er gerne mit den Mittelschülern, die den Betrieb sowie dessen Ausbildungsrichtungen bei einer Besichtigung kennenlernen dürfen. „Und danach könnt ihr Euer Wissen bei einer Challenge rund um unsere Besichtigung beweisen und dabei auch noch etwas gewinnen“, motiviert Lorenz die in zwei Gruppen aufgeteilte Schülerschar, die er jeweils durch die 15.000 Quadratmeter große Produktions- und Lagerhalle führt.

Vorsicht bei der Führung

Zunächst bekommt jeder Schüler ein Headset zugewiesen, damit die Verständigung klappt: Denn die großen Maschinen, welche Stein- und Keramikplatten zuschneiden und schleifen, sind laut. Zur Sicherheit müssen auch alle über ihre Schuhe Sicherheitsschuhe ziehen, was bei den Lindenschülern für einige Lacher sorgt. Lorenz Gegler greift diese Situation humorig auf: „Glaubt mir, die sehen sogar über Gucci-Schuhen schick aus“, scherzt er. Bei einer gerade in Form gebrachten Natursteinplatte, die später als Arbeitsplatte in einer Küche eingebaut wird, stoppt der Experte für Feuer und Stein. „Die Platte könnte die Geschichten von Millionen von Jahren erzählen. Vielleicht hat sich an diesem versteinerten Baum einmal ein Dinosaurier den Rücken geschrubbt“, gibt er den Schülern zu denken, die staunend mit ihren Händen über die kalte geschliffene Oberfläche des Naturmaterials streichen.

Welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt

Während die eine Gruppe noch das Lager erkundet, in dem rund 5000 Stein- und Keramikplatten aus zehn Ländern auf ihren Einsatz warten, stellt Ausbildungsleiterin Pia David der anderen Hälfte der Schüler die sieben Ausbildungsberufe vor, in denen das Unternehmen ausbildet. Im kaufmännischen Bereich bietet das Unternehmen drei Ausbildungsrichtungen. Im Bereich Lagerhaltung werden Ausbildungsplätze zur Fachkraft für Lagerlogistik wie der zweijährige Ausbildungsberuf zum Fachlagerist angeboten, wie Pia David erklärt. Seit Kurzem kann man bei CB-tec auch Fliesenleger lernen.

Besonderheit bei CB-tec

Besonders ist die dreijährige Ausbildung im Bereich Naturwerkstein-Mechanik, die das Unternehmen anbietet. „Dazu spezialisiert man sich im dritten Lehrjahr entweder in der Maschinenbearbeitungs- oder in der Schleiftechnik“, so die Ausbildungsleiterin. Das Motto „Meine Ausbildung – meine Zukunft“ der Allgäuer Berufsoffensive unsererZeitung passt dazu nahezu perfekt. Denn auch hier geht es um die vielen Möglichkeiten der Ausbildungswege, die den Schulabgängern in Zukunft in unserer Region zur Verfügung stehen werden.

Das interessiert die Schüler

Lesen Sie auch

Infos für die Eltern So wird die digitale Ausbildungsmesse kein wildes Durchklicken

Bei der Firma CB-tec ergänzen zwei Auszubildende die Fakten der Ausbildungsberufe wie Ausbildungsdauer, Berufsschulstandort wie die grundlegenden Qualifikationen mit Beispielen aus ihrem eigenen Arbeitsalltag, wie ihn auch die Schüler in absehbarer Zeit in ihrer Ausbildung haben werden. Die 14- und 15-jährigen Mädchen und Jungen stehen praktisch in den Startlöchern für ihren beruflichen Weg, der bei den meisten im nächsten Jahr mit einer dualen Ausbildung beginnen wird. „Die Berufsorientierung ist dazu ein wesentlicher Punkt im Lehrplan der achten und neunten Klassen. Bewerbertrainings und Vorträge von externen Fachleuten gehören ebenso dazu wie der Besuch im Berufsinformationszentrum und Exkursionen wie die heutige“, erklärt dazu die begleitende Mittelschullehrerin Carina Jansen. Der lockere Umgang untereinander im Team hat der 15-jährigen Leticia Herrmann und der 14-jährigen Jessica Röck so gut gefallen, dass sie mit Ausbildungsleiterin Pia David gleich einen freiwilligen Praktikumstermin in den Osterferien vereinbart haben.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".