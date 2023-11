Wie kommen die Bauarbeiten auf dem V-Markt-Gelände in Memmingen voran?

Auf dem Gelände des ehemaligen V-Markts im Norden von Memmingen will sich ein Rewe-Markt ansiedeln. Warum die geplante Eröffnung Anfang 2024 verschoben wird.

20.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Das Gelände des ehemaligen V-Markts im Gewerbegebiet Nord in Memmingen ist derzeit noch eine Großbaustelle. Wer in den vergangenen Wochen öfter an dem Gebäude vorbeigefahren ist, in dem sich unter anderem ein Rewe-Markt niederlassen wird, könnte den Eindruck gewinnen, dass die Baurbeiten ins Stocken geraten sind. Doch das sei nicht der Fall, wie die Inhaber-Gesellschaft auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt. "Im Inneren des Gebäudes passiert gerade jede Menge." Derzeit würden die verschiedenen technischen Elemente erstellt. Zudem bekomme das Gebäude einen Vollwärmschutz.

