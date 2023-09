Vaude-Store eröffnet mit neuem Standort in Memmingen

Reischmann Fashion + Sport erweitert in der Innenstadt von Memmingen sein Mode- und Sportkonzept mit einem Vaude-Store. Was wird es dort alles geben?

21.09.2023 | Stand: 06:07 Uhr

In Memmingen erweitert Reischmann Fashion + Sport mit einem Vaude-Store sein Mode- und Sportkonzept in der Innenstadt – und zwar an der Kramerstraße 7. Auf etwa 150 Quadratmetern wird das Sortiment des Tettnanger Outdoor-Ausrüsters Vaude angeboten, heißt es. Dort gebe es die Ausrüstung für Berg- und Bike-Sport, urbane Funktionsbekleidung und Rucksäcke, Taschen sowie eine Kollektion für Kinder.

