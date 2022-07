Letzter Auftritt für LTS-Intendantin Kathrin Mädler

Kathrin Mädler wurde vom Zweckverband des Landestheaters Schwaben verabschiedet. Wie der Memminger Oberbürgermeister auf ihr Wirken zurückblickt.

Offizieller Schlussakt für Dr. Kathrin Mädlers Zeit am Landestheater Schwaben (LTS) in Memmingen: „Wir lassen dich mit zwei weinenden Augen in Richtung Oberhausen ziehen“, sagte Oberbürgermeister Manfred Schilder, als die Intendantin vom Zweckverband verabschiedet wurde. Diese Worte unterstrich die Geste danach: Alle Anwesenden erhoben sich für Applaus im Stehen.

Sechs Jahre, die das Landestheater Schwaben geprägt haben

Verbundenheit, Dankbarkeit und Wehmut: Eine Mischung solcher Emotionen hatte sich aufseiten des Publikums bei vorausgegangenen Veranstaltungen wie einem Abschiedsabend des Ensembles gezeigt. Wie prägend die sechsjährige Intendanz von Mädler für das LTS war, stellte Schilder bei seiner Rede im Zweckverband heraus. „Große Leidenschaft, Empathie und viel Herz“ kennzeichneten demnach Mädlers Arbeit, gleichzeitig stehe sie für ein Theater, „das sehr ernsthaft auf einen politischen und demokratischen Dialog ausgerichtet ist“.

Theater in Memmingen sorgte bundesweit für Aufsehen

Auch bei Ästhetik und Inszenierungskonzepten legte das Team um Mädler hohen Anspruch und Mut an den Tag. Diese Kombination lenkte bundesweit Aufmerksamkeit auf das LTS und auf die Tatsache, dass auf der Memminger Bühne Bemerkenswertes geschieht – Schilder machte dies anhand mehrerer Pressestimmen deutlich.

Angriffe durch die AfD: Intendantin zeigte sich standfest

Keinen Applaus, sondern die Anschuldigung einer „einseitigen politischen Agenda“ gab es für Mädler 2021 von der AfD: eine Situation, welche die Intendantin laut Schilder mit „Geradlinigkeit und Standhaftigkeit“ meisterte. Auch der Corona-Krise habe sie mit ihrem Team viel Fantasie und eine konstruktive Herangehensweise entgegengesetzt. Als großen Erfolg bezeichnete Schilder überdies die Einführung der Sparte „Junges Theater“ am LTS.

Neue Sparte soll junge Menschen für das LTS begeistern

Mädler betonte ihrerseits den „großen ideellen und politischen Rückhalt“ für das Landestheater. In der Auseinandersetzung mit der AfD von Politik und Zweckverband ein fragloses Einstehen für die Freiheit der Kunst zu erleben, habe sie sehr berührt. Als „absolut bemerkenswert“ bezeichnete Mädler die Entscheidung für das neue Junge Landestheater Schwaben: „Das ist unbezahlbar, denn das ist die Zukunft.“ Sie sprach von einer „sehr glücklichen, erfüllenden und lehrreichen Zeit“ und dankte allen Mitarbeitenden am Theater sowie dem Publikum, mit dem man schöne Begegnungen und Wertschätzung geteilt habe.

Angesichts schwieriger Zeiten und großer Herausforderungen, werde das Theater mehr denn je gebraucht. Damit das LTS diese Aufgabe ausfüllen kann und eine Identifikation entsteht, muss es laut Mädler auch auswärts an den Spielorten präsent sein. Mädler appellierte an die Anwesenden, dies zu unterstützen, indem sie guten Kontakt zu Kulturveranstaltern in den jeweiligen Gemeinden pflegen.