Veranstaltungen in Memmingen drehen sich um die Bauernartikel

Fast 500 Jahre nach der Proklamation der „Zwölf Bauernartikel“ in der Memminger Kramerzunft bietet die Stadt verschiedene Veranstaltungen zum Thema an.

17.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Vor fast 500 Jahren vereinigten sich Bauern aus Oberschwaben zu einer „Christlichen Vereinigung“ in der Memminger Kramerzunft. In Zwölf Artikeln formulierten sie ihre wichtigsten Beschwerden; dann wollten sie auf Basis des Evangeliums in einen Dialog mit ihren Herrschaften über Freiheit und Gerechtigkeit treten. „Freiheit und Dialog“ lautet das Herbst-/Winterprogramm der „Stadt der Freiheitsrechte“, mit dem die Stadt Memmingen zum Entdecken und Verstehen der spannenden Geschichte rund um das Jahr 1525 anregen will.

Historischer Verein Memmingen bietet "Dialog in der Zunftstube" an

Der Historische Verein Memmingen lädt bei einem neuen Format „Dialog in der Zunftstube“ Persönlichkeiten aus der Region ein, mit dem Publikum über Fragen von Freiheit und Teilhabe gestern und heute zu diskutieren. Erste Gäste werden am 10. Oktober Franz Liesch (Baltringer Haufen), am 29. November Gerhard Pfeifer (Präsident der Industrie- und Handelskammer Schwaben) und am 15. Januar Dr. Hans-Wolfgang Bayer (Kulturamtsleiter der Stadt Memmingen) sein. Beginn ist jeweils um 19 Uhr bei freiem Eintritt im Haus der Kramerzunft am Weinmarkt. Um Anmeldung wird gebeten unter info@hv-memmingen.de oder 08331/850143.

Vortrag "Die Zwölf Artikel und die Theologie" im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Memmingen

„Die Zwölf Artikel und die Theologie“ stehen im Mittelpunkt eines Vortrags von Pfarrer Claus Ortmann von der Projektstelle „Mir wöllet frei sein“ der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Er verbindet die historischen Hintergründe mit einem Ausblick auf Möglichkeiten und Grenzen einer christlichen Politik. Der Vortrag beginnt am 17. Oktober um 19 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Der Eintritt ist frei.

Bei der Volkshochschule Memmingen können zwei Seminare zum Thema Freiheit besucht werden: Ein Workshop mit Richard Schlosser vermittelt Kenntnisse zur Produktion von Podcasts. Maximilian Zettler beleuchtet in einem Kurs über „Philosophie 4.0“ Begriff, Inhalt und Formen von Freiheit in unserer Zeit. Anmeldung unter www.vhs-memmingen.de.

Dreitägige Tagung des Memminger Forums

Regionale Ressourcenkonflikte im Bauernkrieg 1525 sind Gegenstand einer dreitägigen Tagung des Memminger Forums für schwäbische Regionalgeschichte vom 17. bis 19. November im Memminger Rathaus. Das Programm ist veröffentlicht unter www.forum-regionalgeschichte.memmingen.de. Der Besuch auch einzelner Vorträge ist möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich beim Kulturamt unter 08331/850131 oder kulturamt@memmingen.de.

Schriftsteller Erik Hermanns liest aus seinen Romanen „Freyheyt: Tom Marti und seine fremden Nachbarn“ und „Gleichheyt: Tom Marti zwischen den Fronten“. Termin ist am 30. Oktober ab 19 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Der Eintritt ist frei. (pm)

Online gibt es alle Termine unter www.stadt-der-freiheitsrechte.de